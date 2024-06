Taką wodę pili nasi rodzice i dziadkowie w PRL-u. Była niezawodna w czasie upałów

13-latka urodziła na wycieczce. Co z jej synkiem? Nowe informacje o maluszku

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) była oficjalną nazwą niesuwerennego, zależnego od Związku Sowieckiego państwa komunistycznego, które funkcjonowało oficjalnie od 22 lipca 1952 roku do 31 grudnia 1989 roku. To bez wątpienia wyjątkowy okres w historii Polski, do którego dziś chętnie wracają nasi dziadkowie czy rodzice. Właśnie wtedy Polacy wręcz nagminnie popijali wodę sodową, która stała się jednym z symboli PRL-u. Dlaczego była tak popularna oraz czym dokładnie były saturatory? Szczegóły znajdziesz w naszej galerii.

