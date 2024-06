Czasy PRL-u

Gwara PRL-u. Oto wyrażenia, których używali nasi dziadkowie i rodzice. Lata temu zniknęły ze słownika

Choć czasy PRL-u już dawno za nami, to do dziś wielu wspomina ten okres w historii Polski. Najczęściej rozmowy na ten temat można usłyszeć wśród osób w wieku naszych dziadków czy rodziców. Okazuje się, że to właśnie oni bardzo dobrze znają gwarę PRL-u, która współcześnie niemalże całkowicie zanikła. Jakie słowa były niegdyś częścią życia ówczesnych Polaków?