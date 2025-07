Jednostronny mecz na Motoarenie. Nie było żadnych wątpliwości

Żużel. Apator - Stal: Mecz 13. kolejki PGE Ekstraligi

Obie drużyny mają w tym sezonie inne cele. Torunianie chcą się bić o złoto, a Gezet Stal Gorzów myśli przede wszystkim o spokojnym utrzymaniu w PGE Ekstralidze. W pierwszym meczu obu zespołów - niespodziewanie dla wielu - padł remis 45:45. Wśród gości pierwsze skrzypce grał Czech Jan Kvech, a zawodził Emil Sajfutdinow. Obecnie Rosjanin z polskim paszportem wygląda bardzo dobrze, a zawodnik do lat 24 błysnął w konfrontacjach ze Stelmet Falubazem i Innpro ROW-em Rybnik. Z kolei podopieczni Piotra Śwista przyjeżdżali na Motoarenę opromienieni wyraźnym zwycięstwem nad Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Komplet w tamtym spotkaniu zgarnął Anders Thomsen, co było zwiastunem powrotu do formy.

Jak było w Toruniu? Relację z meczu znajdziecie pod galerią ze zdjęciami kibiców i zawodników! Zachęcamy do obejrzenia materiałów naszego współpracownika!

PRES Toruń - Stal Gorzów: Wyniki i relacja

Nie było żadnych wątpliwości podczas piątkowego meczu. Torunianie pokazali, dlaczego wielu ekspertów upatruje ich w wąskim gronie finalistów. Komplety punktów wywalczyli Patryk Dudek i Robert Lambert. Emocje mieliśmy w pojedynczych wyścigach. Stal pokazała lwi pazur w gonitwie nr 3, gdzie Lebiediew i Thomsen niespodziewanie pokonali Sajfutdinowa oraz Michelsena.

To podrażniło Rosjanina z polskim paszportem, który w kolejnych fazach zawodów nie przegrał z rywalem. W wyścigu nr 13 ostro walczył z Lebiediewem. Po ostrym ataku Łotysza, przedstawiciel PRES Toruń wylądował na torze. Sędzia Bartosz Ignaszewski wykluczył mistrza Europy, co wywołało wściekłość u zawodnika Stali. Sajfutdinow i Lambert bez problemów pokonali w powtórce Mikołaja Kroka.

Po stronie gospodarzy trzeba wyróżnić Mikołaja Duchińskiego, który wykazał się umiejętnościami i żużlową inteligencją. Wychowanek toruńskiego klubu popisał się zwłaszcza w wyścigu młodzieżowców, gdzie śmiałym atakiem wyprzedził Oskara Palucha i pomógł tym samym Antoniemu Kawczyńskiemu. Później "Duszek" przywiózł za plecami Oskara Fajfera i skorzystał na problemach duetu Vaculik - Paluch w biegu nominowanym.

A Stal? W kratkę jeździł Anders Thomsen, który nie przypominał zawodnika z meczu z Włókniarzem. Kolosalne problemy miał Vaculik, a przeplatankę zanotował Lebiediew. Gorzowianie muszą jak najszybciej zapomnieć o klęsce w Toruniu i skupić się na walce o utrzymanie w elicie. Rundę zasadniczą zakończą domowym spotkaniem z Innpro ROW-em Rybnik.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 60

9. Patryk Dudek - 13+2 (3,3,2*,3,2*)

10. Robert Lambert - 14+1 (3,2*,3,3,3)

11. Jan Kvech - 9+2 (1,2*,2,1*,3)

12. Mikkel Michelsen - 5+1 (0,3,0,2*)

13. Emil Sajfutdinow - 9+1 (1,3,3,2*,-)

14. Mikołaj Duchiński - 6 (3,1,0,2)

15. Antoni Kawczyński - 4+1 (2*,0,2)

16. Krzysztof Lewandowski - ns

Gezet Stal Gorzów - 29

1. Martin Vaculik - 5+1 (2,1*,1,1,u)

2. Anders Thomsen - 7+1 (2*,2,0,3,0)

3. Mikołaj Krok - 1 (0,-,-,1,-)

4. Oskar Fajfer - 3 (0,1,2,t)

5. Andrzej Lebiediew - 8 (3,1,3,w,1)

6. Oskar Paluch - 5+1 (1,2,1*,1,0,d)

7. Hubert Jabłoński - 0 (0,0,0,0)

8. Oskar Chatłas - ns

Sędzia: Bartosz Ignaszewski

Widzów: ok. 10000

Bieg po biegu:

1. (58,86) Dudek, Vaculik, Kvech, Krok - 4:2 - (4:2)

2. (59,95) Duchiński, Kawczyński, Paluch, Jabłoński - 5:1 - (9:3)

3. (58,81) Lebiediew, Thomsen, Sajfutdinow, Michelsen - 1:5 - (10:8)

4. (58,98) Lambert, Paluch, Duchiński, Fajfer - 4:2 - (14:10)

5. (59,41) Michelsen, Kvech, Fajfer, Jabłoński - 5:1 - (19:11)

6. (59,32) Sajfutdinow, Thomsen, Vaculik, Kawczyński - 3:3 - (22:14)

7. (58,44) Dudek, Lambert, Lebiediew, Jabłoński - 5:1 - (27:15)

8. (59,43) Sajfutdinow, Fajfer, Paluch, Duchiński - 3:3 - (30:18)

9. (59,42) Lambert, Dudek, Vaculik, Thomsen - 5:1 - (35:19)

10. (59,79) Lebiediew, Kvech, Paluch, Michelsen - 2:4 - (37:23)

11. (59,44) Dudek, Michelsen, Vaculik, Paluch (Fajfer - t) - 5:1 - (42:24)

12. (60,28) Thomsen, Kawczyński, Kvech, Jabłoński - 3:3 - (45:27)

13. (59,69) Lambert, Sajfutdinow, Krok, Lebiediew (w/su) - 5:1 - (50:28)

14. (60,84) Kvech, Duchiński, Vaculik (u/1), Paluch (d/2) - 5:0 - (55:28)

15. (59,49) Lambert, Dudek, Lebiediew, Thomsen - 5:1 - (60:29)