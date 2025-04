Wielkanocny horror w Gorzowie! Decydował ostatni wyścig

Żużel. Gezet Stal Gorzów - PRES Grupa Deweloperska Toruń

Do wielkanocnego pojedynku w lepszych humorach przystępowali goście. Podopieczni Piotra Barona po fenomenalnym meczu pokonali bardzo mocną drużynę z Wrocławia. Z kolei ekipa Piotra Śwista poległa w Rybniku. Beniaminek obnażył problemy z "krótką kołdrą" gorzowian. Optymistycznie nastawieni kibice Stali wierzyli, że w swoim domu Vaculik i spółka będą o wiele mocniejsi. "Anioły" liczyły na powtórkę z meczu o trzecie miejsce z sezonu 2024. Wówczas udało im się zdobyć stadion w Gorzowie. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Stal - Apator: Wyniki i relacja z meczu

Od pierwszych wyścigów wszystko wskazywało na wyrównany mecz i taki dostaliśmy. Wyraźnie poprawili się Andrzej Lebiediew i Oskar Fajfer, za to kibice Stali znów mają pytania o formę Martina Vaculika. Nieoczekiwaną zmianę miejsc mieliśmy za to po stronie przyjezdnych. Dobrą formę potwierdził Mikkel Michelsen, druga połowa zawodów należała do Patryka Dudka, ale najwięcej słów trzeba poświęcić Janowi Kvechowi. Czech stał się liderem swojego zespołu i załatał dziury, które zostawiali po sobie... Sajfutdinow i Lambert.

Rosjanin z polskim paszportem i Brytyjczyk to do tej pory byli "pewniacy" w zespole Piotra Barona. Tymczasem ten ostatni zaliczył jedną trójkę, przegrywał z młodzieżowcami, a były zawodnik Unii Leszno zupełnie nie potrafił znaleźć odpowiedniej prędkości. To właśnie w wyścigach z udziałem Sajfutdinowa Stal odzyskiwała to, co traciła w gonitwach z Kvechem i Michelsenem.

Przed wyścigami nominowanymi był remis 39:39. Przy równej punktacji Lebiediewa i Vaculika, kierownictwo Stali zdecydowało się wystawić Słowaka w biegu nr 14. Lider gorzowian tylko rozdzielił duet Dudek - Lambert, co dało "Aniołom" minimalną przewagę. W decydującym rozdaniu znakomicie wystartował świetny tego dnia Thomsen. Wydawało się, że torunianie spróbują zatrzymać Lebiediewa, ale Łotysz wcisnął się przed Kvecha i zapewnił gospodarzom cenny remis.

Wielkanocny podział punktów nie boli bardzo żadnej ze stron, ale o pełnej satysfakcji też nie ma mowy. Stal mogła wykorzystać problemy liderów "Aniołów", a Piotr Baron może się cieszyć, że takie wpadki przytrafiły im się na tym etapie sezonu.

Gezet Stal Gorzów - 45

9. Martin Vaculik - 9+1 (2,2*,2,1,2)

10. Anders Thomsen - 12 (3,3,0,3,3)

11. Oskar Chatłas - 0 (0,-,-,-)

12. Andrzej Lebiediew - 8 (3,1,3,0,1)

13. Oskar Fajfer - 5 (1,2,1,1,0)

14. Oskar Paluch - 9+1 (3,1,0,2*,3)

15. Hubert Jabłoński - 2 (1,0,0,1)

16. Adam Bednar - ns

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 45

1. Patryk Dudek - 10+1 (1,1,3,2*,3)

2. Robert Lambert - 7 (0,3,1,2,1)

3. Jan Kvech - 10+1 (3,2*,3,2,0)

4. Mikkel Michelsen - 12+1 (2,3,2*,3,2)

5. Emil Sajfutdinow - 4 (2,1,1,0)

6. Krzysztof Lewandowski - 2 (2,0,0)

7. Antoni Kawczyński - 0 (0,0,0)

8. Mikołaj Duchiński - ns

Bieg po biegu:

1. (61,00) Kvech, Vaculik, Dudek, Chatłas - 2:4 - (2:4)

2. (61,92) Paluch, Lewandowski, Jabłoński, Kawczyński - 4:2 - (6:6)

3. (61,49) Lebiediew, Sajfutdinow, Fajfer, Lambert - 4:2 - (10:8)

4. (60,94) Thomsen, Michelsen, Paluch, Lewandowski - 4:2 - (14:10)

5. (61,65) Michelsen, Kvech, Lebiediew, Jabłoński - 1:5 - (15:15)

6. (62,66) Lambert, Fajfer, Dudek, Jabłoński - 2:4 - (17:19)

7. (61,42) Thomsen, Vaculik, Sajfutdinow, Kawczyński - 5:1 - (22:20)

8. (62,55) Kvech, Michelsen, Fajfer, Paluch - 1:5 - (23:25)

9. (62,07) Dudek, Vaculik, Lambert, Thomsen - 2:4 - (25:29)

10. (62,30) Lebiediew, Paluch, Sajfutdinow, Lewandowski - 5:1 - (30:30)

11. (61,83) Michelsen, Dudek, Vaculik, Lebiediew - 1:5 - (31:35)

12. (61,94) Paluch, Lambert, Jabłoński, Kawczyński - 4:2 - (35:37)

13. (61,92) Thomsen, Kvech, Fajfer, Sajfutdinow - 4:2 - (39:39)

Wyścigi nominowane

14. (61,51) Dudek, Vaculik, Lambert, Fajfer - 2:4 - (41:43)

15. (61,87) Thomsen, Michelsen, Lebiediew, Kvech - 4:2 - (45:45)

Sędzia: Paweł Słupski