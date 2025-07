Toruń. Wyrok dla 20-latka, który znęcał się nad kotem

Nie było żadnej taryfy ulgowej dla 20-latka z Torunia, który znęcał się nad kotem. W styczniu br. Bartosz K. przygarnął zwierzę, podpisując formularz adopcyjny, ale po dwóch dniach powiedział kobiecie, która znalazła zwierzę, na ulicy, że "kotu coś dolega". Ta zawiozła mu lekarstwa na biegunkę i syrop na odwodnienie, ale wieczorem chłopak znowu poskarżył się na zwierze

- Stwierdził, że kot go ugryzł, a on kota „odrzucił”, który następnie uderzył o kant stołu. Kobieta wraz ze znajomą zabrały kota z mieszkania Bartosza K. i udały się do weterynarza. Lekarz weterynarii stwierdził, że kot został skatowany i są nikłe szanse na jego przeżycie, stąd rozważyć należy jego uśpienie - mówił prok. Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Biegły z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej ujawnił, że kot miał rozległe obrażenia, a 20-latek usłyszał zarzuty. We wtorek, 22 lipca, adwokatka Anita Engler poinformowała, że przed sądem w Toruniu zapadł wyrok wobec Bartosza K., który brzmi następująco:

1 rok bezwzględnego pozbawienia wolności (więzienia),

15 lat zakazu posiadania zwierząt (maksymalny czas przewidziany ustawą),

4000 zł nawiązki dla Schronisko Dla Zwierząt Toruń,

podanie wyroku do publicznej wiadomości na stronie internetowej Sądu przez miesiąc,

zwrot kosztów leczenia i eutanazji kota na rzecz Przychodni Weterynaryjnej,

obciążenie pełnymi kosztami procesu.

Wyrok w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocny, a jak dodała Engler, orzeczenie jest bardziej surowe od kary, o którą wnioskowała prokuratura.

- W tej sprawie razem z Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt działaliśmy jako oskarżyciel posiłkowy 💪 Dzięki temu mogliśmy brać czynny udział w rozprawach i wnioskować o surowsze karę i środki karne niż Prokuratura, której wnioski do kary i zakazu posiadania zwierząt były znacznie łagodniejsze - napisała kobieta na profilu facebookowym swojej kancelarii.