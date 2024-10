Ojciec Rydzyk zbudował sobie prosektorium

Spis treści

Ojciec Rydzyk zbudował prosektorium. Lista dzieł powiększona

Nie wiemy, czy zbudowanie prosektorium przez ojca Tadeusza Rydzyka to ostatnie słowo najbardziej znanego zakonnika w Polsce. Ilość jego "dzieł" robi wrażenie. Postaramy się wymienić, co do tej pory zostało zbudowane z błogosławieństwem ojca dyrektora. Najpierw została zbudowana rozgłośnia Radia Maryja przy ulicy Żwirki i Wigury. Jej budynek jest ogromny. Jaką rolę w Polsce pełni Radio Maryja, nikomu nie trzeba mówić. To dzięki wsparciu na antenie katolickiej stacji i poparciu Tadeusza Rydzyka, Roman Giertych wszedł do polityki.

Kolejnym dziełem Tadeusza Rydzyka jest telewizja Trwam wraz ze studiami telewizyjnymi przy ulicy Świętego Józefa. W tym samym czasie co telewizję, ojciec Tadeusz powołał do życia Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Potężny budynek stanął w przy ulicy Starotoruńskiej, przy drodze wyjazdowej z Torunia, w kierunku Bydgoszczy. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Ten rejon nazywają "Rydzykownią". Kolejne dzieła ojca Rydzyka imponują rozmachem

Dzisiaj na wspominany wyżej teren niektórzy mówią pieszczotliwie "Rydzykownia". Dlaczego? Po dopięciu na ostatni guzik poprzednich dzieł, redemptorysta wziął się za budowanie kościoła. Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II robi wrażenie. Do tych obiektów, podatnicy się nie dorzucali. Mieszkańcy dorzucili się za to do budowy Geotermii, czyli sieci ciepłowniczej. Do tego dochodzi Muzeum Pamięć i Tożsamość. W tym dziele za ponad 220 milionów, jest też 15 luksusowych apartamentów z widokiem na Wisłę. Nie zapominamy o Parku Pamięci i tężniach.

To budowle sporo kosztowały podatników. Kawiarnię przy kościele fundacja zbudowała za swoje własne środki.

Ojciec Rydzyk zbudował prosektorium. Znamy lokalizację

Ojciec Tadeusz Rydzyk oficjalnie nie ma niczego. Zapewnia, że mieszka w domu zakonnym przy ulicy Świętego Józefa. Nasi dziennikarze mieli informacje, że śpi w jednym z apartamentów w Porcie Drzewnym. Ojciec Tadeusz Rydzyk zdecydowanie temu zaprzeczył.

W czasie rozprawy sądowej, gdzie najsłynniejszy zakonnik występował w roli świadka zapewniał sąd, że nie ma pieniędzy na buty. Jak chce nowe, to musi o środki na nie prosić swoich przełożonych. Tadeusz Rydzyk otrzymuje emeryturę, ale w całości przekazuje ją na Radio Maryja.

Oczkiem w głowie najbardziej znanego zakonnika w Polsce jest jego szkoła. W tym roku studia na drugim roku rozpoczęli przyszli lekarze. Według naszych informacji, właśnie dla studentów ojciec Tadeusz Rydzyk zbudował prosektorium. Nasz dziennikarz ustalił, że ma się ono mieścić przy ulicy Świętego Józefa. Nie wiemy, czy prosektorium to ostatnie dzieło ojca dyrektora. Na pewno przez jakiś czas może on zapomnieć o rządowym wsparciu. Nie jest tajemnicą, że Rydzyk chce przy świątyni wybudować jeszcze sanatorium.

Galeria ze zdjęciami: Zobacz dzieło ojca Rydzyka w Toruniu