Nie mają litości dla gości Rydzyka. "Jacyś tacy smutni"

32. urodziny Radia Maryja odbyły się w minioną sobotę (2 grudnia 2023). Do grodu Kopernika przyjechały tysiące zwolenników ojca Rydzyka. W uroczystej mszy świętej wzięli udział m.in. Antoni Macierewicz, były Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz ex Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przyjazd polityków kojarzonych ze Zjednoczoną Prawicą wzbudził mnóstwo emocji. - A już myślałem, że nas zostawił - zażartował na widok Macierewicza ojciec Rydzyk, po czym zaintonował pieśń: "Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Co by to było, gdyby cię nie było…”.

Internauci bezlitośni dla gości Rydzyka. Tak komentują imprezę

- Panie Czarnek, nie śpi się w gościach - napisała ironicznie pani Grażyna. - Oj jakiś taki smutny ten Pan - dodała pani Joanna. - Albo śpią, albo się nudzą, gdzie te tańce, coś nie bardzo się radują - zauważyła pani Krystyna.

- Matko nasza, królowo nasza, przygarnij każdego z nas, przygarnij naszą ojczyznę. Teraz, w tej trudnej sytuacji Polski i świata. Trudnej sytuacji, rewolucji kulturowej mówią - modlił się w sobotę ojciec Rydzyk. Z kolei Przemysław Czarnek wskazał, że w rodzinie Radia Maryja są miliony, gotowe bronić mediów redemptorysty.

