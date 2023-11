Rydzyk mobilizuje zwolenników. "Powstańmy z kanap i przybywajmy! To tylko trochę wysiłku"

W najbliższą sobotę (2 grudnia 2023) do Torunia przyjadą tysiące zwolenników ojca Rydzyka i słuchaczy Radia Maryja. W planach są m.in. koncerty, uroczysta msza święta, pyszne jedzenie i wspólna modlitwa. - O godz. 13.00 wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Ten koncert to prezent dla Was. Trzeba działać przez kulturę, wysoką kulturę. Niech to będzie niczym bukiet kwiatów dla Was, wszystkich współtworzących to Radio, wspólnotę Rodziny Radia Maryja - napisał do fanów ojciec Tadeusz Rydzyk. Duchowny liczy, że frekwencja dopisze, a wśród gości znajdą się politycy z wysokiego szczebla. Redemptorysta apeluje o mobilizację.

Rydzyk zachwycił... bigosem! Takie rarytasy serwowano na urodzinach Radia Maryja

Rydzyk prosi o odrobinę wysiłku. "Wstańmy z kanapy i przybywajmy!"

Zakonnik wskazuje, że urodziny Radia Maryja odbędą się w mieście Kopernika, ale również domu jego mediów - rozgłośni i TV Trwam. - Uroczystość będziemy transmitować, ale przybywajmy osobiście - zaapelował Rydzyk.

- Poczujmy radość spotkania we wspólnocie apostolskiej kochającej Pana Boga, Matkę Najświętszą, Kościół i Ojczyznę. Już mało czasu, spieszmy się. Powstańmy z kanap i przybywajmy! To tylko trochę wysiłku, który w efekcie daje wiele radosnych Bożych energii - czytamy w liście do zwolenników. Ojciec Rydzyk zapewnił, że leśnicy przygotują dla uczestników pyszne wyroby, a w Arenie Toruń będzie ciepło i przyjemnie. - Z Torunia będzie można zabrać łaskę Bożą, dużo pięknych przeżyć, duchowych przeżyć, ale także i coś dla ducha - dobrą książkę, dobre pismo. Będzie też oczywiście możliwość kupienia tradycyjnych pierników toruńskich - podkreślił Rydzyk.

Dyrektor Radia Maryja zachęcił również do odwiedzenia Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II i podziwianie budynku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. - Niestety wystawa stała nie jest gotowa, dlatego jeszcze nie można jej zwiedzać - przekazał ojciec Rydzyk.

