Dla wielbicieli Rydzyka impreza, dla innych zamknięte ulice. Poważne utrudnienia

To już 32. urodziny Radia Maryja. Ojciec Rydzyk i jego zwolennicy będą świętować w Toruniu. - Uroczystość będziemy transmitować, ale przybywajmy osobiście. Poczujmy radość spotkania we wspólnocie apostolskiej kochającej Pana Boga, Matkę Najświętszą, Kościół i Ojczyznę - zachęca redemptorysta. W programie znajdziemy m.in. koncerty, pyszne jedzenie, uroczystą mszę świętą i niespodzianki dla rodziny rozgłośni. Impreza to jednak nie wszystko. Miejski Zarząd Dróg informuje o konkretnych utrudnieniach dla torunian. Kierowcy powinni się zapoznać ze zmianami w organizacji ruchu.

Impreza Rydzyka zamknie ulice w Toruniu

Rzeczniczka MZD Agnieszka Kobus-Pęńsko przekazuje, że 2 grudnia w godzinach od 7.00 do około godz.12.00, kierowcy jadący ulicą Legionów nie będą mogli skręcić w ul. Żwirki i Wigury, w kierunku ul. Grudziądzkiej. Zalecany dojazd od strony północnej ul. Grudziądzkiej i od ul. św. Faustyny i Lotników.

- Dojazd od strony ul. Grudziądzkiej będzie ograniczony. Utrudnienia w ruchu mogą wystąpić na Drodze Starotoruńskiej. W godzinach 9.00 - 12.00 spodziewany jest przyjazd pielgrzymów do znajdującego się w tym miejscu kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II - dodaje Kobus-Pęńsko.

To nie wszystko -na ulicy Bema w godzinach od 9.00 do 21.00 na odcinku od ul. Osmańskiego do pl. Hoffmanna będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu, związane z zatrzymywaniem się autobusów dowożących uczestników na uroczystości. Dodatkowo na ul. Bema od ul. Osmańskiego do wjazdu do Kauflandu wyłączony będzie z ruchu prawy pas ruchu.

