Jakub Rzeźniczak od kilku miesięcy spełnia się jako ojciec. Jest mężem Pauliny, z którą bardzo chętnie dzieli się w sieci informacjami na swój temat. Piłkarz oraz jego młoda żona pokazują, jak wygląda ich codzienne życie, a także treningi Jakuba czy opieka na małą Antosią. Niedawno Rzeźniczak zrobił wyjątek i wspomniał swoje nieżyjące dziecko.

Jakub Rzeźniczak publikuje urocze zdjęcie

Piłkarz opublikował post poświęcony zmarłemu przed dwoma laty synkowi. Matką dziecka była Magda Stępień.

"Dwa lata. W części serca smutek, żal już na zawsze. Tata pamięta" - zaczął swój emocjonalny wpis Rzeźniczak.

Dalej wytłumaczył, dlaczego nie pokazuje w sieci treści poświęconych zmarłemu chłopcu. Rzeźniczak dał swoim obserwatorom do zrozumienia, że jest mu bardzo trudno, kiedy czyta hejty internautów na swój temat.

"Nie wspominam Oliwierka tutaj, bo cały czas wiąże się to z ogromnym bólem, każde zdjęcie, wspominanie jest dla mnie ciężkim przeżyciem. Wiem, że wiele z was pamięta i dziękuję za to, ale wasze wiadomości i wspominanie Oliwierka w komentarzach mnie osobiście nie pomagają, sprawiają, że wracają obrazy sprzed dwóch lat. Synku, spoczywaj w spokoju. Kocham cię" - napisał wyraźnie poruszony Jakub Rzeźniczak.

O dacie 27 lipca 2024 nie zapomniała także mama Oliwiera. Magda Stępień z kolei udostępniła na swoim InstaStories fotografię synka, pod którą dodała przejmujący opis.

"Dwa lata - tak trudno w to uwierzyć. Dziękuję za siłę, synku. Dałam radę!" - napisała w sieci Magda Stępień.

