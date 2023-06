10 czerwca 2023 roku - to bardzo ważna data dla ojca Rydzyka. 20 lat wcześniej nadawanie rozpoczęła TV Trwam. Jubileusz był dobrą okazją do świętowania, ale również skłonił założyciela do refleksji. To jeden z najważniejszych projektów, które od lat rozwija kontrowersyjny duchowny. Od ponad 9 lat sympatycy tej stacji mogą ją oglądać w naziemnej telewizji cyfrowej. Wielu odbiorców słucha równolegle Radia Maryja. To właśnie do zwolenników zwrócił się ojciec Rydzyk, z którym rozmawiali przedstawiciele "Naszego Dziennika". Okazuje się, że 78-latek ma sporo planów, związanych z telewizją, ale - jego zdaniem - wymagają one zdecydowanie większego zaangażowania.

Rydzyk przyznał w rozmowie z "Naszym Dziennikiem", że TV Trwam jest dopiero we wstępnej fazie projektu. W kolejnych muszą mu pomóc zwolennicy i chodzi tu rzecz jasna o wsparcie finansowe. - Myślę o dobrych filmach, reportażach. Takie materiały jednak sporo kosztują. Gdyby wszyscy słuchacze i telewidzowie poczuwali się do odpowiedzialności i każdy systematycznie co miesiąc pomagał, to byśmy dali radę - podkreślił ojciec Tadeusz Rydzyk.

Kojarzony z Toruniem duchowny zapewnił przy tej okazji, że chce pokazywać odbiorcom "piękną Polskę Jana Pawła II", opartą na katolickich wartościach. Podkreślił również, że to papież Polak namawiał go na założenie stacji telewizyjnej i regularnie wracał do tego tematu w rozmowach z Rydzykiem. Goście telewizji Trwam nie boją się poruszać kontrowersyjnych tematów. Należą do nich m.in. pornografia i pedofilia, o czym pisaliśmy chociażby w tym materiale. Pod tekstem zamieszczamy quiz poświęcony ojcu Rydzykowi, historii i kontrowersjom, związanym z jego osobą.

