Jeśli chodzi o prezenty komunijne, to goście zaproszeni na uroczystość I komunii świętej, często stawiają na podarunki związane z wiarą. Popularnymi prezentami komunijnymi są m.in. biblie, różańce, medaliki, książki o świętych, czy figurki, słowem: dewocjonalia. Szeroką ofertę pamiątek komunijnych oferują księgarnie i sklepy z dewocjonaliami, ale też sklepik Fundacji Lux Veritatis związanej z ojcem Rydzykiem. Na stronie internetowej sklepu można znaleźć specjalną zakładkę "Pierwsza Komunia Święta" a w niej szereg artykułów i to wcale nie najtańszych. Co się znalazło w asortymencie?

Prezenty komunijne u Rydzyka. Ceny powalające

Obowiązuje tam podział na trzy działy, w tym: Albumy pamiątkowe i Pamiątki. W pierwszym dziale kryją się takie rzeczy jak: książki i albumy, w których znajdują się miejsca do wklejania zdjęć z I komunii, a także różne tematyczne grafiki, wiersze, a nawet cytaty z Jana Pawła II. Jednak prawdziwa grata z tego działu to Biblia w komiksie, którą opisano jako: Zapierająca dech w piersiach komiksowa kreska oraz opowieść, która nie pozwoli się oderwać od lektury żadnemu czytelnikowi – zarówno temu małemu, jak i temu nieco większemu. Dzięki tej oryginalnej formie z wypiekami na twarzy śledzić będziesz losy niezwykłych biblijnych bohaterów. Cena za takie cudo w obwolucie pierwszokomunijne, nie jest niska, bo biblia kosztuje 115 zł! Jeszcze więcej trzeba zapłacić za Pismo Św. reklamowany jako: Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Teraz do nabycia w pięknej obwolucie na wyjątkową okazję - czytamy.

Pudełeczko na różaniec z wizerunkiem pierwszokomunijnego chłopczyka droższe niż z dziewczynką

Są też różańce, co prawda niedrogie bo za około 20 zł, ale już jeśli chcemy kupić różaniec Św. Rity za szkła weneckiego, który jest bestsellerem, to jest to koszt niemal 90 zł. Ale jeśli chcemy też dokupić do wspomnianego niedrogiego różańca drewniane pudełeczko z wizerunkiem: chłopca lub dziewczynki albo św. Rodziny, to tu już trzeba na etui wydać niemal 60 zł. Dlaczego? Bo to ręczna robota: - Wykonany ręcznie przez jedną z wielu chrześcijańskich rodzin mieszkających w Betlejem. To rękodzieło stanowi ich jedyne źródło utrzymania. Rozprowadzaniem tych wyrobów zajmuje się "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" - katolicka organizacja pomagająca prześladowanym i poniżanym chrześcijanom - czytamy w opisie, z którego wynika, że miejsce wytwarzania pudełeczka jest wyjątkowe i jak widać kryje się za tym przejmująca historia. Ale uwaga, etui z chłopcem jest o złotówkę droższe niż z dziewczynką.

