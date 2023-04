Tajne archiwum Rydzyka! Szokujące, co znajduje się opasłych segregatorach

Radio Maryja powstało w grudniu 1991 roku, czyli w tym roku będzie świętowało 32. lata istnienia. Bez wątpienia jest to najbardziej znana katolicka rozgłośnia w Polsce, a swoją sławę zawdzięcza założycielowi i dyrektorowi, czyli ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Redemptorysta założył radio i kieruje nim do dziś, ale przez lata stworzył też inne dzieła, takie jak: szkołę wyższą, gazetę "Nasz Dzienniki" oraz telewizję Trwam. To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowym tej ostatniej dowiedzieliśmy się, co do 1997 roku robi Rydzyk. Trzeba przyznać, że to zaskakująca, ale i ciekawa informacja. Okazuje się bowiem, że od ponad 25 lat Rydzyk zbiera wszelkie wycinki prasowe, które dotyczą Radia Maryja! Przez ten czas zebrał już pokaźne archiwum, a opasłe segregatory zajmują wysokie regały. - Tutaj zbieramy od 1997 roku, od czerwca zbieramy wycinki z gazet, które coś piszą o nas. Większość to są negatywne. Pozytywnie pisała "Niedziela", "Nasz Dziennik", a tak to wszystko negatywnie. I najgorsze, że są to kłamstwa, kłamstwa...- mówi poruszony sprawą Rydzyk. I dodaje: - Po trzy artykuły dziennie. I to negatywne. "Gazeta Wybacza" i inne gazety, no tego jest multum! Od czerwca 1997 do stycznia 2023 wszystkich wycinków, które tu mamy jest 54 717 - podsumowuje. Na dowód swoich słów Rydzyk pokazał tabelki z wypisanymi i liczbami, obrazującymi ile tekstów na temat Radia Maryja powstało w danym miesiącu danego roku. Spodziewaliście się, że Rydzyk zbiera w archiwum takie rzeczy?

