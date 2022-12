Co Tadeusz Rydzyk robił przed założeniem Radia Maryja? Ciekawe perypetie zakonnika

Najsłynniejszy polski redemptorysta w 1986 roku wyjechał za granicę. Wcześniej - już po złożeniu ślubów zakonnych - zajmował się m.in. nauczaniem religii w Krakowie i w Toruniu. Początkowo 40-letni wówczas ojciec Tadeusz Rydzyk trafił do Włoch, ale szybko zakotwiczył w Niemczech, gdzie był kapelanem w klasztorze żeńskim w Oberstaufen. W 1991 roku redemptorysta powrócił do kraju i szybko wziął się za robotę biznesowo-dziennikarską. Zaczął od założenia Radia Maryja, by dojść do stworzenia prawdziwego imperium medialnego! Dziś z Tadeuszem Rydzykiem liczą się najważniejsi politycy PiS, z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Posłowie partii rządzącej tłumnie przyjeżdżają na urodziny Radia Maryja, a sam Rydzyk pozwala sobie nawet rugać PiS!

Tadeusz Rydzyk był przystojniakiem. Fryzura, cera i sylwetka robią wrażenie

Obecnie Tadeusz Rydzyk ma 77 lat i jest w świetnej formie fizycznej i cały czas ma sporo do powiedzenia na polskiej prawicy. Zakonnik generalnie zawsze młodo wyglądał. Dotarliśmy to fotografii duchownego z lat 90. Zwróciliśmy uwagę na twarzową fryzurę Tadeusza Rydzyka. Trzeba przyznać, że niezły był z niego przystojniak! Włosy, gładka cera, sylwetka bez zarzutu - kobiety na pewno się za nim oglądały. Wiele pań na pewno było niepocieszonych, że Rydzyka nie da się usidlić, bo obowiązuje go celibat. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia przystojnego Tadeusza Rydzyka z lat 90. Zobacz, jak przez lata zmienił się dyrektor Radia Maryja.

