Tyle trzeba zapłacić za studia u ojca Rydzyka! Kwoty zwalają z nóg

Odpowiada na bieżącą sytuację społeczno-demograficzną w Polsce i Europie, gdyż zawód lekarza został wymieniony jako jeden z najbardziej deficytowych zawodów w Polsce. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu kształci i formuje do poszanowania ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, stąd słowa Św. Jana Pawła II „Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem (…) towarzyszyć, pielęgnować, wzmacniać, leczyć ból ludzki jest zadaniem…” są swoistym wyznacznikiem i celem do utworzenia oraz prowadzenia studiów na kierunku lekarskim w AKSIM, na najwyższym możliwym poziomie - informują przedstawiciele uczelni ojca Rydzyka.