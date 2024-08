Ojciec Rydzyk mobilizuje zwolenników. Tego nie mógł odpuścić. "Modlimy się o zrozumienie"

Ojciec Rydzyk zaprasza wiernych do Torunia

Ojciec Rydzyk regularnie zabiera głos w sprawach społecznych. Nie inaczej jest w przypadku planowanego ograniczenia lekcji religii w polskich szkołach. Nietrudno się domyślić, że zakonnikowi ten pomysł nie przypadł do gustu. O co konkretnie chodzi? W 2025 roku religia może liczyć na jedną godzinę w tygodniu, finansowaną z budżetu państwa. Ministra Barbara Nowacka nie chce, aby ocena z religii wliczała się do średniej końcowej. Reformy nie podobają się katechetom i wspominanemu wyżej dyrektorowi Radia Maryja. Ten ostatni mobilizuje zwolenników i zaprasza ich do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

"Modlić się będziemy za Ojczyznę o zrozumienie"

Nabożeństwa z modlitwą o zachowanie religii w szkołach rozpoczęły się 23 sierpnia. Wierni zbierają się w świątyni o godzinie 17:30. Jeśli ktoś czuje, że ten temat jest mu bliski, to do 31 sierpnia ma okazję do uczestnictwa w nowennie.

Modlimy się za Ojczyznę o zrozumienie przez wszystkich rodziców, wychowawców, przez uczniów, ale i przez rządzących, jak ważna jest katecheza dla formacji w pełni ludzkiej

- powiedział ojciec Rydzyk na antenie Radia Maryja.

Dyrektor katolickiej rozgłośni liczy, że zwolennicy licznie odpowiedzą na jego apel. Zakonnik często zwraca się do słuchaczy Radia Maryja i widzów TV Trwam. Po przejęciu władzy przez koalicję KO - Trzecia Droga - Lewica, ojciec Rydzyk nie może liczyć na wsparcie, którego udzielał mu rząd Prawa i Sprawiedliwości. W związku z powyższym, redemptorysta skierował do Polaków konkretny apel.

Każdego miesiąca myślicie państwo o budżecie dla własnej rodziny, pomyślcie też o Radiu Maryja i TV Trwam. Dla orientacji, ile to kosztuje. Potrzebujemy prawie 5 mln zł miesięcznie. Nie przerażajcie się, to dużo, ale czy dużo dla milionów? Katolicy to olbrzym, często śpiący olbrzym

- mówił w 2023 roku ojciec Rydzyk.

