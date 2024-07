Niezwykłe odkrycia w centrum Torunia. Ekspert wyjaśnia, co tam znaleźli

Wakacje u o. Rydzyka w Toruniu. Redemptorysta dorabia nie tylko w gastronomii

Tadeusz Rydzyk jest słynnym redemptorystą związanym od lat z Toruniem. Duchowny zainicjował powstanie takich podmiotów medialnych jak Radio Maryja czy Telewizja Trwam, dzięki czemu może dziś nazwać się prawdziwym przedsiębiorcą. Dodatkowo Rydzyk to także współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Lux Veritatis oraz założyciel i były rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

W Toruniu przy ulicy Starotoruńskiej znajduje się także restauracja duchownego, która - ku zdziwieniu wielu - jest wychwalana przez odwiedzających. Domowe jedzenie smakuje i jest stosunkowo tanie, a więcej w temacie gastronomii duchownego znajdziecie tutaj: Rydzyk serwuje takie pyszności, że głowa mała! Potem poznajesz ceny i łapiesz się za głowę. Sprawdziliśmy!

Jak widać, biznesów ma sporo, lecz uczelnia, radio, telewizja oraz restauracja to nie wszystko! Okazuje się, że Rydzyk ma także swego rodzaju hotel. Gdzie się znajduje i ile kosztuje noc w obiekcie? To może was zaskoczyć! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotel w Rydzykowie? Ależ oczywiście! Znamy cenę za noc

W okresie wakacyjnym chcąc zaoszczędzić nieco na noclegach, warto rozglądać się za takimi obiektami jak np. akademiki. Domy studenckie podczas przerwy w roku akademickim są zazwyczaj puste, więc niekiedy można wynająć tam pokoje dosłownie za grosze. Co ciekawe, taka możliwość jest również w hotelu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czyli na uczelni założonej przez Rydzyka. Do dyspozycji są pokoje 1-, 2- oraz 3-osobowe. Ile jednak kosztuje nocleg w takim miejscu?

W ostatnim czasie portal Fakt.pl sprawdził koszt pobytu i okazuje się, że doba hotelowa dla dwóch osób to koszt 140 złotych. Dodatkowo na miejscu serwowane są śniadania za jedyne 24 zł oraz zestawy obiadowe za 34 zł. Spoglądając więc na aktualne ceny hoteli czy apartamentów, 140 zł za dobę dla dwóch osób to bardzo niska stawka. Oczywiście nie ma co liczyć na luksusy w pokojach, bowiem znajdziemy w nich klasyczne wyposażenie. W każdym pomieszczeniu jest biurko, szafa, łóżko, lodówka oraz prywatna łazienka.

Warto również zwrócić uwagę na lokalizację - obiekt znajduje się daleko od centrum miasta. Co prawda, w okolicy jeździ komunikacja miejsca, lecz niezbyt często. Jeśli jednak nie zależy ci na bliskości do centrum, być może będzie to idealne miejsce noclegowe dla ciebie!

