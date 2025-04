Bydgoszcz świętowała rzemiosło! Za nami 20. Targi Rzeczy Wyjątkowych „Rękoczyny”

Bydgoszcz stolicą tatuażu! Tattoo Konwent rozgrzał miasto do czerwoności [ZDJĘCIA, WIDEO]

Przez dwa dni odwiedzający mieli okazję spotkać się z około 50 wystawcami z całej Polski, którzy zaprezentowali ręcznie wykonane produkty – od ceramiki, biżuterii i tekstyliów, po naturalne kosmetyki, zabawki i przedmioty codziennego użytku, nierzadko z nutą nowoczesnego designu. Każdy, kto zawitał do Młynów Rothera, mógł nie tylko zrobić zakupy, ale też porozmawiać z twórcami, poznać historie ich prac i zainspirować się pasją, jaka stoi za każdym dziełem.

Targi „Rękoczyny” to nie tylko festiwal wyjątkowych przedmiotów, ale i dowód na to, że Bydgoszcz z powodzeniem buduje swoją markę jako miasto otwarte na rzemiosło, kreatywność i lokalną tożsamość. Urokliwe wnętrza Młynów Rothera stworzyły idealną przestrzeń do celebrowania rękodzieła – miejsca, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością.

Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja była wyjątkowa nie tylko ze względu na jubileusz, ale także na frekwencję i ogromne zainteresowanie mieszkańców oraz turystów. Wstęp na wydarzenie był wolny, co dodatkowo zachęciło do udziału całe rodziny.

„Rękoczyny” po raz kolejny pokazały, że rzemiosło ma się w Bydgoszczy świetnie – a przedmioty tworzone z pasją i sercem wciąż mają ogromną wartość i miejsce w naszych domach.

