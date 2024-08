Wlej do konewki a skrzydłokwiat zakwitnie. Sąsiadki na widok tych kwiatów zaniemówią z wrażenia. Domowa odżywka, która pobudzi Twój skrzydłokwiat

Ta domowa odżywka to prawdziwy zastrzyk energii dla skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat to roślina pochodząca z Ameryki Południowej i Środkowej, która bardzo dobrze sprawdza się jako kwiat doniczkowy. Nie jest on trudny w pielęgnacji ale wymaga odpowiedniego podejścia. Skrzydłokwiat warto mieć w każdym domu. Ta roślina świetnie oczyszcza powietrze z toksyn. Dobrze sprawdzi się w sypialni czy pokoju dziecka. Skrzydłokwiat preferuje umiarkowane podlewania i rozproszone światło. Lepiej podlewać go częściej ale mniejsza ilością wody. Należy uważać, by nie przelać korzeni. W takiej sytuacji może dojść do zgnicia korzeni i obumarcia rośliny. Latem warto unikać wystawiania skrzydłokwiatu na mocne słońce. Promienie mogą popalić liście.

Skrzydłokwiat najlepiej będzie rósł gdy będzie odpowiednio nawożony. Zanim jednak sięgniesz po kupne odżywki sprawdź, co masz w domu. Okazuje się bowiem, że w skrzydłokwiat dobrze rośnie na domowych odżywkach. Bez obaw możesz go podlewać wywarem z herbaty lub wodą po gotowaniu warzyw. Dostarczą one cennych składników odżywczych. Przestudzoną wodę po ziemniakami przelej do konewki i raz w tygodniu odzywaj w tej sposób skrzydłokwiat. Do nawożenia możesz wykorzystać także fusy po kawie. Są one bogate w azot, który pobudza roślinę do kwitnienia i stymuluje procesy wzrostu. Fusy do kwasy w pielęgnacji skrzydłokwiatu możesz zastosować jak klasyczną odżywkę mieszające je z woda lub po prostu wykładając na wierzch ziemi w doniczce.

