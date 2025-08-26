Partner Michaliny Manios to narodowiec! Dla ukochanej podjął ważną decyzję. "Jesteśmy razem, miłość nie wybiera"

Michalina Manios miała 22-latka, kiedy udało jej się dostać do "Top Model", a konkretnie do 2. edycji popularnego programu TVN-u. Była wysoka i szczupła, wyróżniała się niecodzienną urodą. Ale nie tylko. Urodziła się jako hermafrodyta i aż do 18. roku życia funkcjonowała jako chłopiec, a później młody mężczyzna.

Funkcjonalnie rozwijałam się jako kobieta, ale niestety miałam nadaną tożsamość męską, a nie inną. Ciało i psychika rozwijało się w stronę kobiecą, tylko nie narządy płciowe. Wstydziłam się chodzić na lekcje WF-u, bo czułam się zażenowana - tłumaczyła w "Pytaniu na śniadanie".

Z tego powodu nie było jej łatwo. Choć czuła się kobietą, ale przy narodzinach uznano, że jest płci męskiej, co wpłynęło na całe jej życie.

Na przekór wszystkim iść do przodu. Ja zawsze taka byłam - szłam pod prąd i na złe mi to nie wyszło - mówiła w wywiadach.

Teraz okazuje się, że dawna gwiazda telewizji jest w szczęśliwym związku, który jednak budzi emocje. Wszystko przez prawicowe poglądy jej ukochanego, polityka związanego z Konfederacją!

Michalina Manios w relacji z działaczem Ruchu Narodowego i Konfederacji

Partnerem Manios jest Dawid Szóstak, który aż do 24 sierpnia prężnie działał w mocno prawicowym środowisku. Był związany z Konfederacją i Ruchem Narodowym! Kandydował nawet do Sejmu. Informacja o relacji modelki i działacza mocno zaskoczyła wszystkich, którzy orientują się w poglądach ekstremalnej prawicy. Ale przecież miłość nie wybiera.

Wygląda na to, że Szóstak dla partnerki postanowił zrezygnować z działalności politycznej!

Jesteśmy razem, miłość nie wybiera. Dawid odszedł z Konfederacji i wydał oświadczenie - zdradziła Michalina Pudelkowi.

I dodała:

Nasza relacja opiera się na wspólnych wartościach, wzajemnym zrozumieniu i otwartości. Decyzja Dawida o rezygnacji była jego w pełni samodzielnym wyborem podyktowanym troską o nasz związek i to, co budujemy wspólnie. Szanujemy swoje doświadczenia i patrzymy w przyszłość z wdzięcznością i nadzieją.

Partner Manios wydał oświadczenie

Pudelek przedstawił treść oświadczenia Szóstaka, który wprost mówi o rezygnacji z pełnionych funkcji i dziękuje osobom, z którymi współpracował:

Z dniem dzisiejszym, tj. 24.08.2025 r., z przyczyn osobistych rezygnuję z członkostwa i działalności oraz wszystkich funkcji w ramach Ruchu Narodowego. Rezygnuję również z funkcji w Związku Żołnierzy narodowych Sił Zbrojnych, pozostając w strukturach jako członek zwyczajny. Bardzo dziękuję wszystkim, z którymi miałem zaszczyt współpracować przez około dekadę mojej działalności w środowisku narodowym. Jestem przekonany, że moje ziarnko piasku, które dołożyłem w budowaniu środowiska narodowego, jest i pozostanie solidnie osadzone. Całemu koleżeństwu życzę dalszych sukcesów w budowaniu Wielkiej Polski.

Kiedyś była mężczyzną. Jak dzisiaj wygląda Michalina Manios?