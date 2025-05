Lara Gessler modelką na całego! Najpierw kontrowersyjna sesja, a teraz? Córka Magdy Gessler na wybiegu pokazała ZA DUŻO

Doszło do zatrzymania

Lara Gessler do niedawna kojarzona była głównie z biznesem gastronomicznym, do którego ma zamiłowanie "po mamie". Magda Gessler to przecież znana restauratorka i gwiazda "Kuchennych rewolucji". W końcu jednak Lara odkryła swoje prawdziwe powołanie, które zupełnie nie jest związane z gotowaniem. Jest nim modeling.

Nie tkwię w pułapce konsekwencji - mówiła Lara w wywiadzie dla "Elle".

Gessler, która teraz ma 35 lat, a za kilka miesięcy, we wrześniu, skończy 36, coraz częściej bierze udział w sesjach zdjęciowych do magazynów modowych, a ostatnio pokazała się na wybiegu. Szła po nim z kamienną twarzą, choć musiała pokazać sporo ciała, a skąpe wdzianko odsłoniło jej pierś!

Lara Gessler modelką

Lara Gessler ma 176 cm i waży tylko 46 kg. Jej wymiary to 79-63,5-89,5. Córka Magdy Gessler jest wysoka i bardzo szczupła, nic więc dziwnego, że pomyślała o pójściu w stronę modelingu. Obecnie młoda Gessler współpracuje z agencją Selective. Na stronie agencji można zobaczyć jej zdjęcia z sesji dla marek Patrizia Pepe, TousxMMC, z magazynu "Glamour" czy "Viva! Moda".

Gessler wzięła się za modeling całkiem na poważnie - i to nie tylko ten związany z pozowaniem do zdjęć. Ostatnio pojawiła się na pokazie kolekcji MMC i nie dało się od niej oderwać wzroku.

Wcześniej głośno było o kontrowersyjnej sesji dla pisma "Issue". Lara pozowała do zdjęć w skąpym body, samych rajstopach czy w bieliźnie i kozakach z bardzo długimi cholewkami, a to wszystko na brudnym tle podwórek. O sesji zrobiło się głośno, a Gessler po raz pierwszy zaistniała w świadomości wielu internautów jako modelka.

Zobaczcie zdjęcia z tej sesji oraz z wybiegu! Jak wam się podoba Lara Gessler w takim wydaniu?

