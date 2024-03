Kaźmierska ostro odpowiedziała na zarzuty Kaczorowskiej. "Nie wiem, kim ona jest"

Za bardzo nie wiem, kim jest pani Agnieszka Kaczorowska. Każdy może wyrazić zdanie na temat tego, czy mu się podoba jury czy nie, ale ta pani chyba nie jest w żadnym zarządzie ani nie jest jakimś ważnym decydentem, żeby mówiła, co jest dobre a co nie. Jeśli ta pani się nie zgadza, to jak najbardziej jest to jej ocena i jej zdanie - powiedziała Dagmara Kaźmierska.