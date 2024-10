Burza w sieci po decyzji Sebastiana z "Rolnik szuka żony". Zaskakujący zwrot akcji

W 7. odcinku "Rolnik szuka żony" zapadły pierwsze, poważne decyzje. Wiktoria i Sebastian dokonali wyborów, a kandydat Agaty postanowił opuścić program. Najwięcej emocji wśród fanów formatu wzbudziła decyzja Sebastiana. Mężczyzna do niedawna twierdził, że jego faworytką jest Patrycja.

Przeczytaj także: Co wydarzyło się w 7. odcinku "Rolnik szuka żony"?

Sebastian wybrał Kasię. Internauci mają teorię

Sebastian z "Rolnik szuka żony" do niedawna zafascynowany był Patrycją. Przed kamerami twierdził, że jest ona jego faworytką.

Na 80% Patrycja – przyznał Sebastian w 5. odcinku programu.

Początkowo to właśnie Patrycji rolnik poświęcał najwięcej czasu. To ją zabrał na najdłuższą przejażdżkę kombajnem i wypytywał o przeprowadzkę. Widać było, że kobieta przypadła mu do gustu. W 7. odcinku "Rolnik szuka żony" doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Sebastian postanowił wybrać Kasię. W sieci zawrzało, a internauci snują teorie.

- Coś się musiało odwalić. w poprzednim odcinku taka chemia między Sebą a Patrycją a dzisiaj taka decyzja. Coś tam musiało być poza kamerami ewidentnie. I się posypało. Jakaś sprzeczka pewnie. Może wyszło że to Pati rzuciła ręcznik 😆😆😆

- napisał fan produkcji, co spotkało się z licznymi reakcjami internautów.

Polecamy: "Rolnik szuka żony". Sebastian odesłał ją do domu. Po odejściu od razu wydała oświadczenie

- Pewnie Seba doszedł do tego, że to Patrycja ten ręcznik zrzuciła, dlatego wybrał Kasię 🤣 - Jeszcze wczoraj był pewien Patrycji na 80%. Dziś wybrał Kasię. Co się tam odwaliło?

- pisali fani produkcji w sieci.

- Coś mi tu nie gra 🤔 Pewnie w finale się wyjaśni

- stwierdził uważny widz.

- Za rzucenie ręcznika wymierzam Ci karę pozbawienia możliwości przebywania u Sebastiana. Wyrok jest prawomocny i nie podlega zmianie ani odwołaniu...

- żartował inny internauta.

Czy Sebastian dokonał dobrego wyboru? Co naprawdę wydarzyło się w jego gospodarstwie? Mamy nadzieję, że odpowiedzi na te pytania poznamy w najbliższych odcinkach "Rolnik szuka żony".

Sąsiad Bogusi i zmarłego Krzysztofa z "Rolnik szuka żony" zdradza, co dzieje się w gospodarstwie rolnika Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.