Sebastian z "Rolnik szuka żony" wskazał faworytkę. Ania znów "przekroczyła granicę"? Mocne słowa na temat Patrycji

W 5. odcinku "Rolnik szuka żony" Sebastian coraz bardziej zbliża się do swoich kandydatek. Kobiety wstały wcześnie i od rana towarzyszyły rolnikowi. Cała czwórka wybrała się do kurnika.

Dziewczyny wcześnie rano wstały, tych jajek było mało. 3 czy 4 jajka tylko. Ania była całą prowadzącą. Ja podchodzę do tego z dystansem. Zobaczymy, co się wydarzy dalej – powiedział Sebastian, podsumowując poranek.

Rolnik zlecił kandydatkom posprzątanie kombajnu przed żniwami. Patrycja początkowo tylko obserwowała pozostałe kobiety i nie wychodziła z inicjatywą. Zauważyła to Ania, która stwierdziła, że jej konkurentka "robi takie niby niewinne zabiegi" i zwyczajnie flirtuje z rolnikiem.

Ania znów przejmowała inicjatywę. Jej zadaniowość nie przeszła bez echa – pozostałe kandydatki radziły jej, by nieco wyluzowała. Jak zdradził Sebastian, Ania wspomniała mu, że chciałaby zrobić uprawnienia na kombajn, aby lepiej sobie radzić z pracą na gospodarstwie.

Sebastian myśli o odesłaniu jednej z kandydatek

Po wysprzątaniu maszyny, Sebastian zabrał wszystkie panie na przejażdżkę kombajnem, zaskakując je swoją brawurą – tak szybko podjechał do bramy, że kandydatki myślały, iż ją zniszczy. Mimo to, po rozmowie z Anią, rolnik przyznał, że ma poważne wątpliwości co do jej dalszego udziału w programie.

W relacjach z innymi kandydatkami Sebastian widzi potencjał. Z Kasią bardzo dobrze mu się spędza czas, a ich rozmowy sprawiają, że rolnik potrafi wyobrazić sobie ich wspólną przyszłość. Jednak to Patrycja nieustannie pozostaje jego faworytką. Kiedy Sebastian zabrał ją na dłuższą przejażdżkę kombajnem i pokazał swoje pole. Kobieta wyznała, że jest gotowa wyprowadzić się z Białegostoku i zmienić swoje życie, co zrobiło na nim duże wrażenie.

Na 80% Patrycja – przyznał Sebastian, wskazując, że to właśnie ona najbardziej przyciąga jego uwagę.

Czy Sebastian podejmie dobre decyzje i niebawem znajdzie szczęście u boku nowej partnerki? Przekonamy się w kolejnych odcinkach "Rolnik szuka żony".

