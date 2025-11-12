Wrzucam sztućce do gotującej się wody i dodaję 2 składniki. Lśnią niczym diament. Ani jednego zacieku. Mycie sztućców

Matowe sztućce ze zmywarki to częsty problem, ale istnieje prosty domowy sposób, by przywrócić im olśniewający blask.

Wystarczy zagotować je z dwoma składnikami, które z pewnością masz w swojej kuchni.

Po kilku chwilach Twoje łyżki, widelce i noże będą lśnić jak nowe, bez czasochłonnego polerowania.

Odkryj ten "babciowy" trik i dowiedz się, jak dbać o sztućce, by zawsze prezentowały się idealnie!

Wrzucam sztućce do gotującej się wody i dodaję 2 składniki. Po wyjęciu lśnią niczym diament

Wiele osób zastanawia się, jak przywrócić blask swoim sztućcom. Niestety po wyjęciu ze zmywarki często są matowe i widać na nich zacieki. I choć zmywarka to niewątpliwie jeden z najlepszych wynalazków ostatnich lat i ułatwia życie wielu osobom, to niestety bywa, że z czasem nasze łyżki, widelce i noże tracą swój blask. Oczywiście przy niewielkich plamach czy zaciekach wystarczy starannie wypolerować sztućce. Jest to jednak czasochłonne zadanie. Jak zatem myć sztućce, aby lśniły? Tu przydatny może okazać się sposób zaprezentowany przez @domowy_blask na Instagramie. "Babcia ma sposób na wszystko" - zaznaczyła ekspertka od porządków w poście przedstawiającym domowy sposób na mycie sztućców, dzięki któremu odzyskają swój blask. "Wystarczy ocet i soda sztućce są jak nowe" - dodaje. Jak zatem myć sztućce, aby lśniły bez zacieków. Najpierw w garnku zagotuj wodę. Kiedy zacznie wrzeć, wrzuć do niej wszystkie łyżki, łyżeczki, widelce i noże. Wlej około 100 ml octu i dosyp pół opakowania sody oczyszczonej. Po chwili wyjmiesz z garnka sztućce jak nowe.

Jak myć sztućce w zmywarce?

Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej można śmiało myć w zmywarce. Jeśli chcesz mieć pewność, że widelce, łyżki oraz noże będą idealnie czyste po myciu w zmywarce, warto zastosować prosty trik. Wystarczy, że będziesz je układać w koszyku naprzemiennie uchwytem w górę i w dół. To zagwarantuje, że będą perfekcyjnie umyte. Jeśli chcesz, aby Twoje sztućce były lśniące jak nigdy dotąd, to zwiń kawałek folii aluminiowej w kulkę i połóż ją przy sztućcach w zmywarce. Następnie nastaw program mycia. Po wyjęciu z urządzenia będą czyste i bez zacieków. Warto także podczas wyjmowania ich ze zmywarki przetrzeć każdy z osobna ściereczką, aby nie pozostały na nich zacieki i smugi.