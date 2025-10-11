Płyn do płukania tkanin, dodany do wody, może być używany do mycia mebli, nadając im połysk i działając antystatycznie, co opóźnia osiadanie kurzu.

Kurz na meblach spędza sen z powiek niejednej pani domu. Bywa, że już kilka godzin po przetarciu powierzchni jasna powłoka ponownie pojawia się na meblach. Wówczas wydaje nam się, że wykonujemy syzyfową pracę i idzie ona na marne. Choć na rynku jest dostępnych wiele dedykowanych preparatów do mycia mebli i usuwania z nich kurzu, to jednak warto wypróbować pewien domowy sposób, który odkryłam podczas porządków w swoim mieszkaniu. Okazuje się, że doskonałym nabłyszczaczem do mebli jest płyn do płukania tkanin. Nie tylko sprawia, że meble lśnią, ale ma także działania antystatyczne, co oznacza, że przez wiele dni odpycha kurz od powierzchni, dzięki czemu pozostają one czyste. Co więcej - mycie mebli płynem do płukania, roztacza piękny zapach w pomieszczeniach. Jak myć meble, aby długo nie osiadał na nich kurz? Do miski z letnią wodą wlej 2 łyżki płynu zmiękczającego, zwilż w nim ściereczkę i przetrzyj meble. Pamiętaj, aby dobrze wycisnąć nadmiar wody ze ściereczki.

Sposób na mycie mebli z kurzu. Co zrobić, aby długo nie osiadał na powierzchniach?

Kurz na meblach to prawdziwa zmora. Dlatego oprócz stosowania odpowiedniego płynu do mebli, warto także przestrzegać kilku kluczowych zasad, dzięki którym kurz nie będzie zbyt szybko wracać na ich powierzchnię. Oto one:

Przed rozpoczęciem sprzątania, koniecznie otwórz okna.

Przygotuj ściereczkę z mikrofibry i płyn do mycia mebli.

Zaczynaj sprzątanie od najwyższych elementów i sprzątaj warstwowo. Pamiętaj, że wykonując to w odwrotnej kolejności - trącasz kurz na wyczyszczone już miejsca.