We wrześniu rozsyp to po trawniku. Wiosną Twoje stopy będą stąpały po zielonym, mięciutkim dywanie

Pielęgnacja trawnika wymaga regularnego nawożenia, a jesień to idealny czas, by przygotować go na zimę.

Mączka bazaltowa to naturalny nawóz, który wzmocni trawę przed zimą i poprawi strukturę gleby.

Zastosuj ją we wrześniu, a wiosną Twój trawnik zachwyci gęstością i zdrowym wyglądem.

Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo nawozić mączką bazaltową, by uzyskać dywan zieleni?

We wrześniu rozsyp to na trawniku. Wiosną zachwycisz się dywanem pięknej i gęstej trawy

Zadbany i gęsty trawnik to marzenie wielu posiadaczy ogrodów oraz działek. Niestety, jak się okazuje pielęgnacja trawy jest czasochłonna i wymaga poświęcenia. Trawnik potrzebuje regularnego koszenia, a także wertykulacji oraz aeracji. Dzięki temu ziemia jest odpowiednio spulchniona oraz nawodniona, a substancje odżywcze są pobierane prosto z gleby. Pielęgnacja trawnika to także systematyczne usuwanie chwastów oraz porastającego mchu. Wszystkie te rośliny zabierają przestrzeń trawie i powoli ją eliminują z powierzchni.

Nie można zapominać także o nawożeniu. Trawnik, podobnie jak inne rośliny, potrzebuje dostarczania substancji odżywczych, dzięki którym lepiej rośnie. Wczesną jesienią warto odżywić trawnik nawozami wzmacniającymi, które przygotują źdźbła trawy do nadchodzącej zimy oraz kolejnego sezonu wegetacyjnego. Świetnym rozwiązaniem na jesienne nawożenie trawnika jest mączka bazaltowa.

Mączka bazaltowa to naturalny nawóz mineralny, który powstaje w wyniku zmielenia skały bazaltowej. Jest bogata w wiele cennych mikroelementów i makroelementów, takich jak krzem, magnez, wapń, żelazo i potas, które są niezbędne dla zdrowego wzrostu i rozwoju trawy.

Wrzesień to idealny czas na zastosowanie mączki bazaltowej na trawniku z kilku ważnych powodów:

Wzmocnienie przed zimą: Po intensywnym okresie letnim trawa często jest osłabiona. Mączka bazaltowa dostarcza jej niezbędnych składników odżywczych, które wzmacniają system korzeniowy i zwiększają odporność na niskie temperatury oraz choroby zimowe. Dzięki temu trawnik lepiej przetrwa trudne warunki i wiosną szybciej się zregeneruje.

Poprawa struktury gleby: Mączka bazaltowa poprawia strukturę gleby, czyniąc ją bardziej przepuszczalną i gruzełkowatą. Lepsza struktura gleby sprzyja lepszemu napowietrzeniu korzeni i lepszemu zatrzymywaniu wody, co jest ważne zarówno przed zimą, jak i w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Długotrwałe działanie: Składniki mineralne zawarte w mączce bazaltowej uwalniają się powoli, dzięki czemu trawnik jest odżywiany stopniowo przez dłuższy czas. Efekty nawożenia mączką bazaltową są widoczne nie tylko jesienią, ale także w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Naturalne i bezpieczne: Mączka bazaltowa jest produktem naturalnym i bezpiecznym dla środowiska, ludzi i zwierząt domowych. Nie zawiera sztucznych dodatków ani chemicznych substancji, co czyni ją doskonałą alternatywą dla tradycyjnych nawozów mineralnych.

Jak nawozić trawę mączką bazaltową?

Nawożenie trawnika mączką bazaltową jest proste:

Przygotowanie: Przed nawożeniem warto skosić trawnik i usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia, takie jak liście czy gałęzie.

Aplikacja: Mączkę bazaltową rozsypujemy równomiernie po powierzchni trawnika. Można to zrobić ręcznie (w rękawiczkach) lub za pomocą siewnika do nawozów. Zalecana dawka to zazwyczaj około 1-3 kg na 10 m² trawnika, ale zawsze warto sprawdzić zalecenia producenta na opakowaniu konkretnego produktu.