Była bohaterką polskich siatkarek. Ciarki przechodzą, co zrobiła Paulina Damaske! Piękny gest

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-03 13:59

Polskie siatkarki już wkrótce rozpoczną sezon klubowy. Przygotowania idą pełną parą, ale nie przeszkodziły Paulinie Damaske w przeprowadzeniu pięknej akcji! Bohaterka reprezentacji Polski z tego roku wykorzystała przerwę między sezonami, aby zebrać pieniądze na cele charytatywne.

Paulina Damaske to prawdziwe odkrycie ostatniego sezonu reprezentacyjnego. Polki zakończyły go z brązowym medalem Ligi Narodów i ćwierćfinałem mistrzostw świata. Duża w tym zasługa 24-letniej przyjmującej, która na początku sezonu nie była znana szerszej publiczności. Siatkarka PGE Grot Budowlanych Łódź pokazała jednak swoje umiejętności na arenie międzynarodowej i stała się ważną postacią reprezentacji. Udowodniła to między innymi w ćwierćfinale Ligi Narodów z Chinami, a także później podczas MŚ w Tajlandii. W trakcie wymagającej imprezy była tak naprawdę najjaśniejszym punktem polskiej drużyny.

Oto nowa Katarzyna Skowrońska? Paulina Damaske zachwyca urodą, kibice są w ekstazie!

Paulina Damaske
30 zdjęć

Paulina Damaske zebrała pieniądze na dzieci

24-latka szybko skradła serca kibiców. Zachwycano się nie tylko jej umiejętnościami, lecz także nieprzeciętną urodą. Grono fanów Damaske mocno powiększyło się w ostatnich miesiącach, a siatkarka wykorzystała to w szczytnym celu! Zresztą nie pierwszy raz postanowiła wyprzedać swoje sportowe ubrania, aby zebrać pieniądze na dzieci w potrzebie.

W ofercie siatkarki były między innymi stroje reprezentacji Polski i te klubowe. Wszystko po to, by zebrać jak największą kwotę. W czwartek (2 października) Damaske odtrąbiła charytatywny sukces. "Zapraszam do tańca! Z wyprzedaży zebraliście 13 tysięcy" - obwieściła szczęśliwa w mediach społecznościowych.

Bohaterka reprezentacji Polski siatkarek zachwyca też poza parkietem. Oto piękna Paulina Damaske

Paulina Damaske zebrała pieniądze na dzieci

i

Autor: Paulina Damaske/ Instagram Paulina Damaske zebrała pieniądze na dzieci

Przyjmująca Budowlanych Łódź potwierdziła raz jeszcze, że wszystkie pieniądze z wyprzedaży trafią do potrzebujących dzieci. Piękną akcję zamknęła równo tydzień przed startem nowego sezonu Tauron Ligi. Już 10 października Damaske i koleżanki podejmą Stal Mielec. W zeszłym sezonie klub z Łodzi wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski.

Super Sport SE Google News
QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to...
Joanna Wołosz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAULINA DAMASKE
SIATKÓWKA KOBIET
REPREZENTACJA POLSKICH SIATKAREK