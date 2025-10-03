Była bohaterką polskich siatkarek. Ciarki przechodzą, co zrobiła Paulina Damaske! Piękny gest

Paulina Damaske to prawdziwe odkrycie ostatniego sezonu reprezentacyjnego. Polki zakończyły go z brązowym medalem Ligi Narodów i ćwierćfinałem mistrzostw świata. Duża w tym zasługa 24-letniej przyjmującej, która na początku sezonu nie była znana szerszej publiczności. Siatkarka PGE Grot Budowlanych Łódź pokazała jednak swoje umiejętności na arenie międzynarodowej i stała się ważną postacią reprezentacji. Udowodniła to między innymi w ćwierćfinale Ligi Narodów z Chinami, a także później podczas MŚ w Tajlandii. W trakcie wymagającej imprezy była tak naprawdę najjaśniejszym punktem polskiej drużyny.

Oto nowa Katarzyna Skowrońska? Paulina Damaske zachwyca urodą, kibice są w ekstazie!

Paulina Damaske zebrała pieniądze na dzieci

24-latka szybko skradła serca kibiców. Zachwycano się nie tylko jej umiejętnościami, lecz także nieprzeciętną urodą. Grono fanów Damaske mocno powiększyło się w ostatnich miesiącach, a siatkarka wykorzystała to w szczytnym celu! Zresztą nie pierwszy raz postanowiła wyprzedać swoje sportowe ubrania, aby zebrać pieniądze na dzieci w potrzebie.

W ofercie siatkarki były między innymi stroje reprezentacji Polski i te klubowe. Wszystko po to, by zebrać jak największą kwotę. W czwartek (2 października) Damaske odtrąbiła charytatywny sukces. "Zapraszam do tańca! Z wyprzedaży zebraliście 13 tysięcy" - obwieściła szczęśliwa w mediach społecznościowych.

i Autor: Paulina Damaske/ Instagram Paulina Damaske zebrała pieniądze na dzieci

Przyjmująca Budowlanych Łódź potwierdziła raz jeszcze, że wszystkie pieniądze z wyprzedaży trafią do potrzebujących dzieci. Piękną akcję zamknęła równo tydzień przed startem nowego sezonu Tauron Ligi. Już 10 października Damaske i koleżanki podejmą Stal Mielec. W zeszłym sezonie klub z Łodzi wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski.