Manowska już tego nie ukrywa. Tak szaleje w objęciach gwiazdora "Rolnik szuka żony"

Marta Manowska już nie raz pomogła podopiecznym swoich programach "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" znaleźć miłość. Teraz wygląda na to, że sama ją znalazła. Seria nowych zdjęć Manowskiej na jej profilu na Instagramie rozgrzała sieć do czerwoności. I szczerze mówiąc, nic dziwnego, zobaczcie sami w naszej galerii.

Kim jest Ireneusz z show "Rolnik szuka żony"?

Ireneusz to uczestnik programu "Rolnik szuka żony", który w show brał udział w 2023 roku. Wtedy mężczyzna starał się o względy pięknej Agnieszki. Między nimi iskrzyło, jednak ostatecznie kobieta nie zdecydowała się na związek. Wszystko, dlatego, że już wcześniej szukał miłości w TV.

"Ireneusz ma 47 lat i od 4 lat mieszka i pracuje na Islandii. I choć uwielbia swoje aktualne miejsce zamieszkania, to dla miłości porzuciłby je bez wahania. Ma 172 centymetry wzrostu, kocha jazdę na motocyklu, lubi też rysować. Pomimo że stara się jak najwięcej śmiać i zawsze mieć dobry humor to Ireneuszowi coraz bardziej doskwiera samotność. W kobietach ceni poczucie humoru, zaradność, dystans do siebie, wyrozumiałość i stosunek do bliźnich. Nie wyobraża sobie bowiem, żeby jego partnerka nie miała szacunku do ludzi. Choć w wyglądzie ceni sobie przede wszystkim naturalność, to nie ukrywa, że jego sercu zawsze bliższe były brunetki" - można było przeczytać na oficjalnej stronie show TVP.

Marta Manowska w objęciach Ireneusza

Na najnowszych zdjęciach, które pojawiły się w sieci, widzimy Martę Manowską w objęciach Ireneusza. Para wybrała się na wspólną kolację. Niestety nie był to romantyczny wypad. Mężczyzna wziął udział w charytatywnej akcji, Fundacja Mam Marzenie i wylicytował wspólny posiłek z prowadzącą "Rolnik szuka żony".

