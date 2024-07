Kasia Nosowska mocno schudła. Odpowiada na zarzut wspomagania się popularnym lekiem

Katarzyna Nosowska na zdjęciach z wakacji. Jest bardzo szczupła

Katarzyna Nosowska wrzuciła na Instagrama zdjęcia z wyczekanych wakacji. Jak sama przyznała w poście, to pierwszy jej urlop od czterech lat. "Świat jest piękny, wakacje po 4 latach bardzo dobrze robią, ale chce się do domu, do bliskich, psów, sosen. Zasyłamy serdeczności" - napisała wokalistka i dodała kilka fotek z wyjazdu. W tle zdjęć widać wakacyjne klimaty, plażę, namioty, drzewa, jednak to, co w sposób szczególny zwróciło uwagę internautów, to twarz Kasi. Bardzo szczupła twarz. Posypały się oczywiście komplementy, ale nie obyło się i bez złośliwości. Znalazło się kilku złośliwców, którzy metamorfozę gwiazdy uznali za efekt stosowania popularnego leku na cukrzycę. Ponieważ jednym z jego dodatkowych efektów jest szybka utrata wagi, medykament szybko uzyskał popularność, wśród osób zmagających się z nadprogramowymi kilogramami. Wiele zagranicznych gwiazd przyznaje się do jego stosowania, w Polsce również ma swoich zwolenników.

Kasia Nosowska przeszła metamorfozę. Złośliwcy insynuują drogę na skróty

Katarzyna Nosowska kategorycznie zaprzeczyła temu, jakoby uległa modzie na "dietę na skróty". Na spekulacje odpowiedziała krótko: "Nie. Nie uległam" - napisała w odpowiedzi. Warto zauważyć, że metamorfoza Nosowskiej nie jest nagła. Już w ubiegłym roku piosenkarka mówił w wywiadach, że zdecydowała się zmienić sposób odżywiania na zdecydowanie zdrowszy i bardziej odpowiadający jej organizmowi, mocno ograniczając węglowodany. Najwyraźniej znalazła skuteczny dla siebie sposób, bo wygląda na to, że kilogramy wciąż znikają. Fani żartowali nawet, że już powinna przestać, bo zniknie. Większość jednak była zachwycona naturalnością idolki. Jej szczuplutka twarz nie potrzebuje żadnego makijażu czy filtrów, by wyglądać świeżo i młodzieńczo. "Zawsze przecudnej urody i nietuzinkowego intelektu!!!!", "Te cudne błękitne oczy poznam wszędzie, piękna dusza się z nich wylewa", 'Pięknie wyglądasz, emanuje od Was taka pozytywna energia!' - czytamy pod postem.

