12-letnia Marianna wystąpi na Eurowizji Junior. Jest teledysk do jej piosenki

Eurowizja Junior: Zmiany w konkursie

Eurowizja Junior wystartowała ponad 20 lat temu. Wydarzenie cieszy się popularnością i ma wielu zwolenników, jest więc organizowane co roku już od 21 lat. Polska uczestniczy w zmaganiach od samego początku, ale z długą przerwą od 2005 do 2015 r. Braliśmy więc udział w konkursie tylko 11 razy, a naszym reprezentantkom udało się wygrać dwukrotnie. Roksana Węgiel (20 l.) dokonała tego w 2018 roku, a rok później pierwsze miejsce zajęła Viki Gabor (18 l.). O krok od zwycięstwa była też Sara James (17 l.), która w 2021 roku zajęła drugie miejsce.

Kilka miesięcy temu Telewizja Polska ogłosiła największą zmianę w historii dziecięcego talent show. Zwycięzca dziewiątej edycji "The Voice Kids" będzie automatycznie reprezentować Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2026! To oznacza, że młodzi artyści walczyć będą nie tylko o statuetkę, kontrakt płytowy i nagrodę pieniężną – stawką stanie się także występ na międzynarodowej scenie, przed milionami widzów.

Eurowizja Junior: Marianna Kłos zaprezentowała teledysk do konkursowej piosenki

Trudno dziwić się tej decyzji, gdy już kilku uczestników "The Voice Kids" reprezentowało Polskę podczas Eurowizji Junior. Uczestniczka najnowszej edycji konkursu również ma za sobą doświadczenie z tym programem. 12-letnia Marianna Kłos uczestniczyła w ósmej edycji show i pod okiem Nataszy Urbańskiej doszła do finału. Ostatecznie zajęła drugie miejsce.

W czerwcu okazało się, że to właśnie ona będzie reprezentować Polskę podczas Eurowizji Junior. Finał konkursu odbędzie się 13 grudnia w Tbilisi, w Gruzji. 12-latka zaśpiewa utwór "Brightest Light". W piątek, 31 października w sieci pojawił się teledysk do piosenki. W rozmowie z Eską Marianna opowiedziała o przesłaniu utworu.

Ta piosenka jest o wewnętrznej sile, żeby się nie poddawać, wierzyć w siebie, że każdy ma w sobie tę siłę, by świecić jak to światło i mieć tę nadzieję, że zawsze będzie dobrze - wyznała.

Powiedziała również, że rozpoczęła już próby do występu, ale nie nie chciała zdradzać zbyt wielu szczegółów.

Rozpoczęliśmy już próby. Nie zdradzam tego, co tam się wydarzyło. Niebawem się dowiecie. [...] Jest tam dużo światła, bo piosenka jest o świetle, które przekazuje innym tę siłę i nadzieję - podkreśliła.

