Ale dowalili! Nowa trenerka w "The Voice Kids". TVP ściąga nazwisko z górnej półki. Cleo reaguje

"The Voice Kids" w TVP nadawany jest od 2018 roku. Pierwszą edycję wygrała Roksana Węgiel (jej trenerką była Edyta Górniak), która dziś jest jedną z największych gwiazd polskiej muzyki. Kilka miesięcy po triumfie w "The Voice Kids" o Roxie usłyszała cała Europa. Polka bowiem w cuglach wygrała Eurowizję Junior z utworem "Anyone I Want to Be". Dla wielu widzów to już jednak zamierzchła historia. Teraz wszyscy czekają na 9. edycję wokalnego show TVP z udziałem dzieci. Niebawem wystartują nagrania, a program wyemitowany zostanie wiosną 2026 roku. Wiadomo, że w nadchodzącej edycji funkcje trenerów pełnić będą Cleo i Tribbs. Dziś w "Pytaniu na śniadanie" Grzegorz Dobek poinformował, że nową trenerką, która będzie wspierać uczestników w spełnieniu muzycznych marzeń, będzie Blanka Stajkow. Tak, ta Blanka, która reprezentowała Polskę na Eurowizji w 2023 roku, wykonując słynna "Bejbę", czyli "Solo". Z kolei wiosną 2025 roku piosenkarka dotarła do ćwierćfinału programu "Taniec z Gwiazdami".

The Voice Kids 9. Blanka nie kryje radości, Cleo reaguje

Blanka nie kryje radości z powodu wejścia do show TVP. Będzie to dla niej zupełnie nowe doświadczenie. Patrząc na jej reakcję, możemy być pewni, że z pasją podejdzie do trenerskich obowiązków.

Kochani, dołączam do ekipy "The Voice Kids" - nie mogę w to uwierzyć! Jestem niesamowicie szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, jak złowimy najwspanialsze, największe talenty w tym kraju. Oprócz mnie na fotelach zasiądzie Tribbs, no i wiadomo, Cleo. Będzie niesamowicie! Roznosi mnie już energia. Czuję, że będzie moc

- wyznała podekscytowana Blanka w specjalnie nagranym wideo. Na dołączenie uczestniczki Eurowizji zareagowała też Cleo. Między artystkami nie ma "złej krwi", co dobrze wróży na przyszłość.

Moi drodzy, wielkimi krokami zbliża się nowy sezon "The Voice Kids". Jestem ogromnie ciekawa i podekscytowana, nie ukrywam, ponieważ do ekipy trenerskiej dołącza również Blanka i Tribbs. Także szykują się niespodzianki, a ja jestem podekscytowana też z tego względu, że będę małym przewodnikiem dla nowych trenerów po świecie "The Voice Kids". No i oczywiście nie możemy się doczekać nowych talentów, wspaniałych dzieciaków, które na bank pokochacie

- emocjonowała się wokalistka, która jest już prawdziwą weteranką "The Voice Kids". Jako trenerka pracuje przy show TVP nieprzerwanie od drugiej edycji.

