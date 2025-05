Blanka romansuje z kontrowersyjnym raperem? To zdecydowanie nie uciszy plotek!

Agnieszka Kaczorowska wreszcie wyjaśniła, co z tym romansem z Filipem Gurłaczem. "Robiliśmy swoje". Pojawiły się problemy prywatne

Polska usłyszała o Blance (26 l.) za sprawą jej eurowizyjnego hitu. Chociaż początkowo wybór piosenkarki w krajowych preselekcjach wzbudzał ogromne kontrowersje, to kurz tamtej afery już dawno opadł i dziś wiele osób nadal nuci sobie, kultową już, "Bejbę".

Z kolei piękna wokalistka idzie jak burza i na maksa wyciska swoje przysłowiowe pięć minut. Blanka brała niedawno udział w szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Z programem pożegnała się jednak przed finałem. Taneczne umiejętności prezentuje teraz podczas swoich koncertów. Zbliża się bowiem niezwykle intensywny sezon letnich koncertów.

Piosenkarka prężnie działa w sieci, gdzie dzieli się z fanami różnymi nowinkami oraz relacjami z koncertów czy wyjazdów. I chociaż nie brakuje na nich bardziej prywatnych treści, to Blanka konsekwentnie unika tematów związanych z życiem miłosnym. W ubiegłym roku w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że dla kariery zrezygnowała z miłości. Szczerze przyznała, że po prostu mogłaby nie mieć czasu dla ukochanego.

Nie ukrywam, że na rzecz kariery zrezygnowałam z miłości. Nie szukam jej na siłę. Przyjdzie w odpowiednim momencie - stwierdziła Blanka.

Czyżby ten moment właśnie nastąpił?

Blanka i Malik Montana? To zdecydowanie nie uciszy plotek!

Od pewnego czasu mówi się, że Blanka nie jest już singielką. Według internetowych detektywów serce piosenkarki należy do znanego rapera! Już od kilku miesięcy pojawiają się doniesienia o jej rzekomym romansie z Malikiem Montaną (36 l.). Jest obecnie jednym z najpopularniejszych polskich raperów. Urodził się i wychował w Niemczech, do Polski przeniósł się w wieku 15 lat. Początkowo tworzył w języku angielskim, by w 2015 r zadebiutować w polskim rapie.

Blanka i Malik wielokrotnie byli widywani razem na imprezach. Sam raper wrzucał ich wspólne zdjęcia i nagrania na TikToka. Niedawno zostali przyłapani na lotnisku. Dyskusje na temat ich relacji ucinali twierdząc, że łączy ich jedynie przyjaźń. Teraz sami dolali nieco oliwy do ognia. Podczas jednego z ostatnich koncertów Malik Montana zaskoczył publiczność, wykonując największy przebój Blanki "Solo". Z kolei piosenkarka na swoim koncercie zagrała hit rapera "Jagodzianki". Dla wielu internautów potwierdza to ich domysły o romansie. Rzeczywiście jest coś na rzeczy?

