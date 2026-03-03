Napięcie na Bliskim Wschodzie paraliżuje loty z Krakowa. Dwa samoloty uziemione

– Towarzyszy nam pewna nieprzewidywalność, jeżeli chodzi o prognozowanie nawet średniej perspektywy, już nie mówię o długiej perspektywie. Tak naprawdę mam informacje od przewoźników na najbliższe parę dni. Na bieżąco je też komunikujemy po to, żeby nasi pasażerowie oczywiście mieli świadomość tego, co się dzieje, chociaż zawsze jak podkreślamy, to przewoźnik jest tym, który powinien z pasażerem być w tym kontakcie i przekazać mu bardzo szczegółowe informacje co do losów jego rejsu – informuje w rozmowie z Radiem ESKA Łukasz Strutyński, prezes lotniska w Balicach.