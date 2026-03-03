Przełomowe wieści, chodzi o Babią Górę. Ratownicy mają komunikat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-03 19:59

Na Babiej Górze zmalało zagrożenie lawinowe. Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR obniżyli we wtorek wieczorem stopień zagrożenia z drugiego do pierwszego w pięciostopniowej skali. Oznacza to niski poziom ryzyka, choć w wyższych partiach góry wciąż zalega nawet do 90 cm śniegu, a miejscami występują oblodzenia.

Babia Góra, Beskidy

i

Autor: Jerzy Opioła/ CC BY-SA 4.0

Babia Góra bezpieczniejsza. GOPR obniżył stopień zagrożenia lawinowego

Beskidzcy ratownicy GOPR poinformowali o poprawie warunków śniegowych na Babiej Górze. We wtorek wieczorem stopień zagrożenia lawinowego został obniżony do pierwszego, czyli najniższego w obowiązującej pięciostopniowej, rosnącej skali. Dotychczas obowiązywał drugi stopień, oznaczający umiarkowane zagrożenie. Jak przekazali ratownicy, stabilizacja pokrywy śnieżnej jest efektem korzystnego rozkładu temperatur między dniem a nocą. Nocne przymrozki i umiarkowane ocieplenie w ciągu dnia sprawiły, że śnieg uległ częściowemu związaniu. Nie oznacza to jednak całkowitego braku ryzyka. „Niskie zagrożenie lawinowe występuje tylko w miejscach odłożenia większych ilości śniegu. Dotyczy to zwłaszcza żlebów oraz zagłębień terenowych powyżej górnej granicy lasu. Zwiększoną uwagę należy zachować podczas dziennego ocieplenia i nasłonecznienia” – podkreślili goprowcy w komunikacie.

Nawet przy niskim stopniu zagrożenia lawinowego warunki w wyższych partiach gór wymagają odpowiedniego przygotowania

W partiach szczytowych Babiej Góry zalega obecnie od 80 do 90 centymetrów śniegu. Lokalnie występują oblodzenia, które mogą stanowić dodatkowe zagrożenie dla turystów. Nawet przy niskim stopniu zagrożenia lawinowego warunki w wyższych partiach gór wymagają odpowiedniego przygotowania, doświadczenia i ostrożności. Pierwszy stopień oznacza, że pokrywa śnieżna jest generalnie stabilna, a samoistne zejście lawiny jest mało prawdopodobne. Możliwe są jednak niewielkie lawiny, szczególnie przy dużym obciążeniu śniegu przez turystów lub w wyniku nagłego ocieplenia. Ratownicy przypominają, że w razie wypadku pomoc GOPR można wezwać pod bezpłatnym numerem alarmowym 985 lub 601 100 300. W górach warunki potrafią zmieniać się dynamicznie, dlatego przed wyjściem na szlak warto zapoznać się z aktualnymi komunikatami i dostosować plany do panującej sytuacji. 

Sonda
Lubisz chodzić po górach?
Akcja GOPR w Beskidzie Żywieckim. Szukali 60-latki, która... siedziała w domu!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BABIA GÓRA