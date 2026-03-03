Przełomowe wieści, chodzi o Babią Górę. Ratownicy mają komunikat

Babia Góra bezpieczniejsza. GOPR obniżył stopień zagrożenia lawinowego

Beskidzcy ratownicy GOPR poinformowali o poprawie warunków śniegowych na Babiej Górze. We wtorek wieczorem stopień zagrożenia lawinowego został obniżony do pierwszego, czyli najniższego w obowiązującej pięciostopniowej, rosnącej skali. Dotychczas obowiązywał drugi stopień, oznaczający umiarkowane zagrożenie. Jak przekazali ratownicy, stabilizacja pokrywy śnieżnej jest efektem korzystnego rozkładu temperatur między dniem a nocą. Nocne przymrozki i umiarkowane ocieplenie w ciągu dnia sprawiły, że śnieg uległ częściowemu związaniu. Nie oznacza to jednak całkowitego braku ryzyka. „Niskie zagrożenie lawinowe występuje tylko w miejscach odłożenia większych ilości śniegu. Dotyczy to zwłaszcza żlebów oraz zagłębień terenowych powyżej górnej granicy lasu. Zwiększoną uwagę należy zachować podczas dziennego ocieplenia i nasłonecznienia” – podkreślili goprowcy w komunikacie.

Nawet przy niskim stopniu zagrożenia lawinowego warunki w wyższych partiach gór wymagają odpowiedniego przygotowania

W partiach szczytowych Babiej Góry zalega obecnie od 80 do 90 centymetrów śniegu. Lokalnie występują oblodzenia, które mogą stanowić dodatkowe zagrożenie dla turystów. Nawet przy niskim stopniu zagrożenia lawinowego warunki w wyższych partiach gór wymagają odpowiedniego przygotowania, doświadczenia i ostrożności. Pierwszy stopień oznacza, że pokrywa śnieżna jest generalnie stabilna, a samoistne zejście lawiny jest mało prawdopodobne. Możliwe są jednak niewielkie lawiny, szczególnie przy dużym obciążeniu śniegu przez turystów lub w wyniku nagłego ocieplenia. Ratownicy przypominają, że w razie wypadku pomoc GOPR można wezwać pod bezpłatnym numerem alarmowym 985 lub 601 100 300. W górach warunki potrafią zmieniać się dynamicznie, dlatego przed wyjściem na szlak warto zapoznać się z aktualnymi komunikatami i dostosować plany do panującej sytuacji.

W nocy przeważnie zachmurzenie małe. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Na zachodzie i południu mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. #Temperatura minimalna od -2°C do 1°C, chłodniej w kotlinach górskich od -4°C do -3°C. #Wiatr słaby. pic.twitter.com/unbFUv2mjx— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 3, 2026