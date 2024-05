W długi weekend koniecznie zajrzyj do Teatru Capitol

Mieszam to z deszczówką i w czerwcu podlewam iglaki. Rozrastają się niczym metro w Nowym Yorku. Pędy są mięsiste i zielone. Ekologiczny nawóz do iglaków

Kulturalna rozrywka wcale nie oznacza, że musi być poważnie – wręcz przeciwnie. Przyjdź do Capitolu sam, z partnerem, ze znajomymi lub całą rodziną na komedię lub farsę. Nie pożałujesz! Teatr Capitol szykuje dla swoich gości komediowe hity, gwiazdorskie obsady, a także magiczne spektakle dla nastolatków i najmłodszych widzów.

Repertuar na długi weekend

Niektórzy mają już zaplanowany długi weekend, który wypada pod koniec maja. POzostali mogą udać się do teatru po sporą dawkę śmiechu i pozytywnych emocji! Wśród propozycji warszawskiego teatru dla widzów dorosłych w najbliższych dniach pojawią się:

30.05 (godz. 19), 2.06 (godz. 19) -„Łóżko pełne cudzoziemców” (reż. Jerzy Bończak), czyli międzynarodowe perypetie z Darią Widawską, Anną Guzik, Michałem Meyerem, Jackiem Bończykiem i innymi. Brytyjska powściągliwość, francuski temperament i niemiecka precyzja – bądźcie tam z nami!

31.05 (godz. 19) - „O co biega?” (reż. Marcin Sławiński), spektakl, którego akcja rozgrywa się na angielskiej plebani. Prawdziwy maraton śmiechu zaserwują nam m.in.: Viola Arlak, Piotr Zelt, Wojciech Majchrzak i Marek Kaliszuk. A po spektaklu odbędzie się potańcówka w amerykańskim stylu - oczywiście w cenie biletu na spektakl.

31.05 (godz. 19.30), 1.06 (godz. 19.30) - „Komedia odlotowa, czyli lumbago” (reż. Olaf Lubaszenko), to propozycja dla widzów, którzy lubią się śmiać i chcą na żywo zobaczyć Katarzynę Maciąg, Artura Chamskiego, Stanisława Banasiuka czy Olgę Borys.

1.06 (godz. 19) - „Prezent urodzinowy” (reż. Jerzy Bończak), czyli szalona farsa w urodzinowej atmosferze, z udziałem: Anny Guzik, Lesława Żurka, Katarzyny Ptasińskiej, Radosława Pazury i Waldemara Obłozy. Po spektaklu w cenie biletu widzowie mogą wziąć udział dancingu z muzyką na żywo i ulubionymi przebojami!

1.06 (godz. 21) - „Następnego dnia rano” (reż. Ewelina Pietrowiak), to spektakl opowiadający o tym, jak przygoda na jedną noc może zakończyć się… ślubem! Pikantna komedia, wyjątkowa scenografia i nietuzinkowe kreacje aktorów: Katarzyny Skrzyneckiej, Michaliny Sosny, Marka Kaliszuka oraz Piotra Gawrona - Jedlikowskiego. To trzeba zobaczyć!

Dla najmłodszych widzów

Warszawski Teatr Capitol przygotował równie ciekawe propozycje dla dzieci i młodzieży. Wyjście do teatru to także świetny pomysł na spędzenie czasu w upalne dni, same teatralna są klimatyzowane, a dodatkowo na młodych widzów – godzinę przed rozpoczęciem się każdego spektaklu – w barach będą czekały napoje i smakołyki! Z okazji Dnia Dziecka, 1 i 2 czerwca najmłodsi zobaczą w Capitolu pełne przygód przedstawienia:

1.06 (godz. 10 i 12.30) - „Projekt Tuwim” (reż. Olaf Lubaszenko) - przeniesie widzów do „The Capitol School of Warsaw”, w której dzieci wezmą udział w wesołej, roztańczonej i rozśpiewanej lekcji języka polskiego w plenerze! Po obu przedstawieniach na najmłodszych widzów czekać będą roztańczone animacje w teatralnym foyer. Spektakl polecany jest widzom od 3 r.ż.

2.06 (godz. 10 i 13) - „Piotruś Pan” (reż. Tomasz Gawron), rzecz dzieje się w zaczarowanej Nibylandii, na widzów czekają walki piratów i wróżki. Po obu przedstawieniach odbędą się roztańczone animacje w teatralnym foyer. Dla widzów od 5 r.ż.

Przebojowe musicale dla młodzieży

W Teatrze Capitol wystawiane są także doskonałe spektakle dla młodzieży, w tym:

1.06 (godz. 11) - „Friends” (Szkoła Musicalowa B&B), z którego płynie lekcja, że hejt nie jest okey z bohaterami tego pięknego, szalonego, pełnego emocji i wzruszających piosenek musicalu. Na scenie wystąpią młodzi i utalentowani artyści.

Spektakl rekomendowany dla widzów od 8 r.ż.

2.06 (godz. 11 i 18) - „KONGO" (reż. Hanna Piaseczna), czyli multimedialny musical dla młodzieży. Przesycony egzotyką, chaosem i młodzieńczą fantazją – dla widzów od 12 r.ż.

Capitol otwiera teatralne podboje dla wszystkich, którzy spragnieni są dobrej zabawy, śmiechu i niezapomnianych wrażeń! Bilety dostępne są na stronie www.teatrcapitol.pl.