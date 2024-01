Zalewam ciepłą wodą na 2 dni i podlewam palmę. Wypuszcza zielone pędy jeden za drugim i rośnie jak nigdy dotąd. Naturalna odżywka do palm

"Jeśli zmarły przeleży przez niedzielę, to pociągnie kogoś za sobą". Ksiądz zabrał głos w sprawie przesądu. "U nas się to sprawdziło"

Zalewam ciepłą wodą na 2 dni i podlewam palmę. Wypuszcza zielone pędy jeden za drugim

Palmy doniczkowe to jedna z najbardziej lubianych roślin w domach Polaków. Jej tropikalny wygląd pasuje to wielu wnętrz i jest przepiękną ich ozdobą. Wielu posiadaczy zastanawia się, jak powinno się dbać o plamę, aby jej liście nie żółkły i pojawiały się na niej nowe pędy? Z pewnością nie jest to rośliny wymagająca, jednak należy pamiętać, aby raz na jakiś czas dostarczyć jej odpowiednich odżywek, które będą wspierać jej wzrost i będą chronić przed szkodnikami i grzybami. Od jakiegoś czasu stosuję do swoich roślin doniczkowych domowy nawóz ze skórek bananów, który świetnie sprawdził się również w przypadku mojej palmy. Otóż skórki bananów są skarbnicą wielu minerałów i związków organicznych, które dla roślin stanowią wartościowe pożywienie. Zawierają między innymi potas, fosfor, wapń, które wspierają rośliny doniczkowe we wzroście.

Domowy nawóz do palmy z bananów

Jak przygotować ten domowy nawóz do palmy z bananów? Wystarczy pokroić świeżą skórkę banana, umieścić ją w słoiku i zalać ciepłą wodą. Po 2 dniach roztwór rozcieńczamy z wodą w proporcji 1:1 i podlewamy nim palmę. Taki nawóz warto stosować raz na 2 tygodnie.