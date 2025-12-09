Roxie Węgiel nawet na stoku wygląda jak gwiazda! Gorzej jest z umiejętnościami. "2/10"

Roksana Węgiel nie przestaje pracować. Wspiera ją mąż

Roksana Węgiel (20 l.) to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Młoda piosenkarka miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała "The Voice Kids" i zyskała ogromną popularność. Od tamtej pory nie schodzi z medialnych afiszy.

Ostatnie dwa lata to dla Roksany Węgiel pasmo sukcesów. Wzięła udział w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", podpisała lukratywne kontrakty reklamowe, koncertowała, nagrywała płytę i wyszła za mąż! Pod koniec sierpnia obchodziła pierwszą rocznicę ślubu z Kevinem Mglejem (29 l.). A kilka miesięcy temu pochwaliła się, że została studentką jednego "ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie"!

Roxie jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd. W rozwoju kariery wspiera ją ukochany. Młodzi małżonkowie często brylują na branżowych imprezach i pozują razem na ściankach. W przerwach od pracy i spotkań towarzyskich chętnie udają się na wakacje, by chociaż na chwilę uciec od zgiełku.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej szaleją na stoku w luksusowym kurorcie

Roksana i Kevin gdy tylko mogą pakują walizki i wylatują z Polski. Do tej pory wybierali raczej ciepłe kraje. Jednak na początku grudnia postanowili skorzystać z zimowej aury i udali się do popularnego kurortu narciarskiego. Od niedawna goszczą w szwajcarskim Sankt Moritz. Piosenkarka relacjonuje wyjazd na Instagramie.

W najnowszym poście dodała kilka zdjęć ze stoku. 20-latka nawet na nartach wygląda jak z żurnala. Na czarny strój narzuciła białe futerko, w którym wygląda się wyjątkowo stylowo. Roxie zaprezentowała również swoje umiejętności narciarskie, które pozostawiają jeszcze wiele do życzenia. Młoda artystka podzieliła się bowiem filmikiem, na którym zjeżdża ze stoku, ale gdzieś po drodze zgubiła narty.

Strój narciarski: 10/10Umiejętności narciarskie: 2/10ale 100/10 za próbę zaimponowania mężowi - napisała na Instagramie.

Bardzo dobrze na stoku radzi sobie za to Kevin. Producent muzyczny w swoich mediach społecznościowych pokazał, jak spędzała czas na szusowaniu po perfekcyjnie przygotowanych trasach, korzystając z pięknej pogody i spektakularnych widoków. Za takie warunki trzeba słono zapłacić. Sankt Moritz to jeden najdroższych i najbardziej luksusowych kurortów zimowych na świecie.

