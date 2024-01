Wiemy, jak Roksana Węgiel mówi o swojej przyszłej teściowej! Grube przegięcie?!

Roksana Węgiel. Kiedy ślub?

Roksana Węgiel już niemal rok temu potwierdziła, że się zaręczyła z Kevinem Mglejem. Tak poważna decyzja życiowa wydawała się bardzo zaskakująca, bo Roxie miała wówczas dopiero 18 lat. Wszystko jednak wskazuje na to, że sprawa została dogłębnie przemyślana przez młodą wokalistkę. Roksana Węgiel co jakiś czas opowiada o swoim ślubie. W jednym z wywiadów zdradziła, że będzie nosić podwójne nazwisko i że ma już wymarzoną suknię ślubną. W końcu też poinformowała, że za mąż wyjdzie w 2024 roku, czyli niebawem możemy spodziewać się zmiany stanu cywilnego Roxie. Czasem mówi się, że ślub bierze się nie tylko z narzeczonym, lecz także z całą jego rodziną. Roksana Węgiel powinna zatem zadbać o dobre relacje najbliższymi Kevina Mgleja, w szczególności z jego mamą. Właśnie okazało się, jak Roxie mówi o swojej przyszłej teściowej.

Tak Roksana Węgiel mówi o swojej teściowej

Piosenkarka niedawno wybrała się w odwiedziny do rodziny narzeczonego. Okazja była szczególna, bo mama Kevina Mgleja obchodziła swoje urodziny. Roksana Węgiel postanowiła zamieścić w sieci pamiątkową fotografię. Przy okazji wyszło na jaw, że Roxie o swojej przyszłej teściowej już teraz - przez ślubem - mówi... "teściowa". Wielu osobom wyda się to dziwne. Z jednej strony można ocenić to jako grubą przesadę, z drugiej - jest to na swój sposób urocze. Bezpośrednio do matki Kevina Mgleja Roksana Węgiel nie zwraca się jednak "mamo", tylko po imieniu. - Dziś urodziny obchodzi moja kochana teściowa. Samych cudowności! 100 lat Aniu! - napisała Roxie do "teściowej". Ciekawe, czy po ślubie będzie mówić do niej: "mamo".

