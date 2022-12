Piękny gest Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Zaprosili na wigilię 2,5 tysiąca osób!

Tragedia przed wieczerzą wigilijną. Ciało 38-latka leżało przy torach. Co tam się wydarzyło!?

Omenaa Mensah: "To był odruch, potrzeba serca"

Organizację kolacji wigilijnej w Hali Expo XXI wsparli w tym roku Omenaa Mensah, założycielka Omenaa Foundation i Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost. Małżeństwo ufundowało nie tylko 2,5 tysiąca tradycyjnych posiłków wigilijnych, ale także zabawki dla dzieci i śpiwory, które trafią do noclegowni w całej Polsce.

- Święta to wyjątkowy, rodzinny czas, ale dla wielu okres ten nie jest łatwy i radosny – mówi Omenaa Mensah. - Zdajemy sobie sprawę, że mamy z mężem dużo szczęścia. Mamy rodzinę, dom, poczucie bezpieczeństwa. Chcieliśmy pomóc tym, którzy są samotni – to są najczęściej seniorzy, bezdomni, których nie stać na zorganizowanie wigilii. Pragnęliśmy być z nimi w tym dniu, zjeść kolację wigilijną, złożyć życzenia. To był odruch, potrzeba serca.

Rafał Brzoska: "Pomaganie jest wręcz obowiązkiem"

- Zawsze powtarzam, że pomaganie jest wręcz obowiązkiem tych, którzy mają więcej – dodaje Rafał Brzoska. - W Polsce żyje 33 tys. osób w kryzysie bezdomności. Około 4% polskich rodzin żyje w skrajnym ubóstwie, a co trzeci Polak powyżej 75. roku życia mieszka sam. Ta Wigilia jest organizowana z myślą o nich.

Jak dodaje prezes InPost, w tym roku zaproszeni zostali także uchodźcy z ogarniętej wojennym koszmarem Ukrainy, dla których jest to wyjątkowo trudny czas.

- Decyzję o tym, że zorganizujemy wszystkim obecnym dziś gościom tradycyjną świąteczną kolację i prezenty dla dzieci oraz 10 tysięcy śpiworów dla noclegowni w całym kraju podjęliśmy z Omenką bez chwili wahania. Cieszymy się że mogliśmy tu dzisiaj być - dodaje Rafał Brzoska.

Wydarzenie z ponad 20-letnią historią

Wigilia dla Samotnych to wydarzenie z ponad 20-letnią historią, organizowane przez Fundację Wolne Miejsce w 30 miastach w całej Polsce, m.in. w Katowicach, Kołobrzegu, Olsztynie, Lublinie, Przemyślu. Warszawska Wigilia dla Samotnych jest największą w Polsce, w której bierze udział ponad 2 tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, poza działaniami biznesowymi, prowadzą również zakrojoną na szeroką skalę działalność charytatywną. Oboje założyli własne fundacje charytatywne, które wspierają dzieci w dostępie do edukacji. Wśród podopiecznych Omenaa Foundation są dzieci ulicy w Ghanie i najmłodsi z polskich domów dziecka. Rafał Brzoska Foundation to z kolei fundacja, która oferuje stypendia dla zdolnych, ambitnych i pracowitych młodych ludzi z małych miejscowości i terenów wiejskich.

Małżeństwo zaangażowało się bardzo w pomoc Ukrainie. Z ich prywatnej inicjatywy na obszary objęte wojną pojechały dwa Konwoje Polskich Serc z artykułami pierwszej potrzeby jak jedzenie, leki, środki higieniczne, koce, śpiwory. Pociąg składał się z aż 34 wagonów i pojechał do Charkowa. Konwój tirów oraz karetka trafiły do szpitala dziecięcego w Równem.

