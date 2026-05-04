Atak maczetą niedaleko Term Maltańskich! Zadziwiające zachowanie poszkodowanych

Ewa Ruszkiewicz
Konrad Marzec
2026-05-04 10:05

Poznańska policja poinformowała o ataku maczetą w stolicy Wielkopolski. Do zdarzenia doszło w pobliżu Term Maltańskich. Napastnik uciekł! Rannym mężczyznom nic nie grozi, ale ofiary… nie chcą współpracować ze śledczymi. Szczegóły w artykule.

Poznań: Atak maczetą niedaleko Term Maltańskich

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 3 maja, około godziny 23.00. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie ogródków działkowych w Poznaniu (słynne osiedle Maltańskie) miało dość do zranienia dwóch mężczyzn. Była mowa o maczecie lub dużym nożu - mówi dziennikarce "Super Expressu" mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Mężczyźni, którzy doznali obrażeń rąk, zostali zabrani do szpitala.

- Obrażenia nie zagrażają życiu. Obaj panowie jednak nie współpracują z policjantami, nic nie chcą powiedzieć - mówi Borowiak. Wiadomo też, że poszkodowani mają  w policyjnych rejestrach kartoteki kryminalne, a przy okazji mundurowi zabezpieczyli - do innej sprawy kryminalnej - samochód. Sprawca ataku maczetą uciekł i cały czas jest poszukiwany. - Policjanci wytypowali już podejrzanego napastnika z nożem. Szukamy go - dodaje rzecznik KWP w Poznaniu.

POLICJA POZNAŃ