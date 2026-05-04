Postrzelenie kobiety w Warszawie. Trafiła do szpitala. Co tam się stało?

W nocy na warszawskim Bródnie doszło do postrzelenia kobiety, która trafiła do szpitala.

Prawdopodobnie użyto broni pneumatycznej, ale okoliczności zdarzenia pozostają niejasne.

Policja prowadzi intensywne działania, by ustalić szczegóły.

Bródno. Kobieta postrzelona z broni pneumatycznej?

W nocy w rejonie ulicy Nieszawskiej na warszawskim Bródnie służby otrzymały zgłoszenie o kobiecie, która miała zostać postrzelona. Na miejsce natychmiast skierowano liczne patrole policji. Po przybyciu funkcjonariusze odgrodzili teren taśmami i rozpoczęli szczegółowe czynności wyjaśniające. Zabezpieczano ślady, a także zbierano informacje od potencjalnych świadków. Działania na miejscu trwały kilka godzin.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta doznała obrażeń w wyniku postrzału z broni pneumatycznej. Została przetransportowana do szpitala, jednak na obecnym etapie nie są znane szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia. Policja nie wyklucza żadnej z wersji wydarzeń. Sprawdzane jest zarówno, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, jak i czy było to działanie celowe.

Policja szuka odpowiedzi

Funkcjonariusze wciąż prowadzą szeroko zakrojone czynności, które obejmują m.in. ustalanie świadków, analizę zgłoszenia oraz weryfikację zebranych dowodów. Kluczowe będzie ustalenie, kto oddał strzał oraz w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia.

Jak przekazała nam nadkom. Paulina Onyszko, na obecnym etapie policja nie udziela szczegółowych informacji. - Na tę chwilę policjanci prowadzą intensywne działania, dlatego nie przekazujemy jeszcze szczegółowych informacji. Ustalenia, które dotąd poczyniono, są obecnie dokładnie weryfikowane i wymagają dalszego sprawdzenia - słyszymy. Na tym etapie policja nie informuje także o ewentualnych zatrzymaniach ani o stanie zdrowia poszkodowanej.