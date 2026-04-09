Policjant strzelił do uciekiniera, 51-latek nie żyje. Wyniki sekcji zwłok nie pozostawiają złudzeń

Alicja Franczuk
2026-04-09 13:13

Prokuratura przekazała nowe ustalenia w sprawie śmierci 51-latka w Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna został zatrzymany na podstawie listu gończego i przewieziony do szpitala na badania. Gdy próbował uciec z placówki, policjant ruszył za nim w pościg. Padły strzały. Mimo szybkiej reakcji, życia rannego mężczyzny nie udało się uratować. Wyniki sekcji zwłok nie pozostawiają złudzeń. Czy to strzały oddane przez policjanta okazały się śmiertelne? Szczegóły w artykule.

Ostrów Mazowiecka. Strzały podczas policyjnego pościgu. Nie żyje 51-latek

Dramat rozegrał się w Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia w Ostrowi Mazowieckiej. Dwa dni wcześniej (3 kwietnia) funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali 51-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej.

Ponieważ konieczne było przeprowadzenie badań, mężczyzna został przewieziony do Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej i decyzją lekarza przyjęty na oddział w celu wykonania szczegółowej diagnostyki. W czasie pobytu w placówce zatrzymanego pilnowali policjanci.

Około godz. 11 w Wielkanoc, podczas przeprowadzania z badań RTG na salę chorych, 51-latek wykorzystał sytuację i uciekł ze szpitala. Mężczyzna wybiegł poza teren placówki medycznej, a funkcjonariusz, który go pilnował, ruszył za nim pościg.

Według ustaleń śledczych mężczyzna nie zastosował się do wydawanych przez policjanta poleceń, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. Padły strzały w kierunku 51-latka. Kule trafiły mężczyznę, który ranny został przewieziony karetką do pobliskiego szpitala. Niestety, pomimo reanimacji zmarł.

Sekcja zwłok nie pozostawia wątpliwości

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce przekazała, że 8 kwietnia w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku, w obecności prokuratora oraz technika kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, została przeprowadzona sekcja zwłok zmarłego mężczyzny. - Po kilkugodzinnych oględzinach zewnętrznych i wewnętrznych zwłok, lekarz patomorfolog stwierdził obecność rany przestrzałowej podudzia prawego oraz lewego. Rany nie wykazały istotnych uszkodzeń struktur kostnych i naczyniowych. Ponadto na ciele mężczyzny w okolicy łopatkowej prawej ujawniono obecność rany postrzałowej bez rany wylotowej. Zdeformowany pocisk ujawniono w mięśniu naramiennym prawym - poinformowała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

- W badaniu sekcyjnym nie stwierdzono, aby obrażenia postrzałowe były bezpośrednią przyczyną nagłego zgonu mężczyzny. Podczas sekcji zwłok pobrano krew oraz wycinki narządów do dalszych badań histopatologicznych. Ostateczna przyczyna zgonu oraz określenie charakteru stwierdzonych u mężczyzny obrażeń postrzałowych zostanie przekazana opinii publicznej po uzyskaniu opinii sądowo - lekarskiej sporządzonej przez biegłego - dodała.

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny

We wtorek, 7 kwietnia, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce przejęła do prowadzenia śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjanta i nieumyślnego spowodowania śmierci 51-latka.

Jak podkreśliła prokuratura, w toku prowadzonego śledztwa wykonano szereg czynności procesowych mających na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy. Dokonano oględzin miejsca zdarzenia, przesłuchano w charakterze świadków funkcjonariuszy policji, personel medyczny udzielający pomocy mężczyźnie oraz osoby postronne. Zabezpieczono też monitoring ze szpitala z dnia ucieczki, broń służbową obu funkcjonariuszy nadzorujących zatrzymanego w Niedzielę Wielkanocną, dokumentację medyczną mężczyzny z pobytu w szpitalu oraz inne dowody mające znaczenie dla tej sprawy.

- Trwają intensywne czynności śledztwa dotyczące zachowania wszelkich procedur związanych z nadzorem osoby zatrzymanej w warunkach szpitalnych, okoliczności jej ucieczki oraz przesłanek do zastosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci użycia broni palnej, w celu udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej celem doprowadzenia jej do odbycia kary pozbawienia wolności - przekazała prok. Łukasiewicz.

