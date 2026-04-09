Znaleziono ciało zaginionego 23-latka? Siedem osób zatrzymanych, są areszty. Prokuratura mówi o szczególnym udręczeniu

Zuzanna Sekuła
2026-04-09 12:41

Makabryczne odkrycie w powiecie ciechanowskim. W rejonie Władysławowa (woj. mazowieckie) znaleziono ciało mężczyzny, które może należeć do zaginionego 23-letniego Adriana P. W sprawie zatrzymano już siedem osób, z czego dwie zostały aresztowane. Złożono wnioski o kolejne aresztowania. Prokuratura mówi o szczególnym udręczeniu.

Autor: Materiały policyjne; Fotodax/ Shutterstock
  • W okolicach Władysławowa (woj. mazowieckie) znaleziono ciało mężczyzny, co według śledczych może być tragicznym finałem poszukiwań 23-letniego Adriana P.
  • W związku ze sprawą zatrzymano siedem osób - sześciu mężczyzn i jedną kobietę z powiatu ciechanowskiego.
  • Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem.

Makabryczne odkrycie pod Ciechanowem. Czy to zaginiony 23-latek?

Dramatyczny finał poszukiwań w powiecie ciechanowskim. W okolicach miejscowości Władysławowo odnaleziono ciało mężczyzny. Choć oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, nieoficjalne informacje wskazują, że mogą to być zwłoki 23-letniego Adriana P., który zaginął kilka dni wcześniej.

- W trakcie działań poszukiwawczych w rejonie miejscowości Władysławowo znaleziono zwłoki mężczyzny. W tej chwili trwają czynności mające na celu ustalenie tożsamości. Niewykluczone, że jest to zaginiony i poszukiwany przez nas 23-latek - poinformowała asp. Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie w rozmowie z TVP Warszawa.

Młody mężczyzna po raz ostatni był widziany we wtorek 31 marca. Policja z Ciechanowa rozpoczęła intensywne poszukiwania w piątek 3 kwietnia. Początkowo sprawa nie wskazywała na tak tragiczny rozwój wydarzeń, jednak gdy kontakt z 23-latkiem się urwał, do akcji wkroczyły służby. 

Siedem osób zatrzymanych. Śledczy mówią o brutalnym przestępstwie

W trakcie działań operacyjnych funkcjonariusze zatrzymali siedem osób: sześciu mężczyzn i jedną kobietę w wieku od 21 do 42 lat, podaje portal. Śledztwo od początku nabrało poważnego charakteru. Prokuratura prowadzi je w kierunku przestępstwa pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem. W grę wchodzi także narażenie ofiary na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

- Dwa areszty zostały zastosowane, prokurator złożył wnioski o trzy kolejne - przekazał „Super Expressowi” prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Choć wiele wskazuje na najgorszy scenariusz, śledczy podkreślają, że na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Trwają czynności identyfikacyjne. Sprawa jest rozwojowa, a zebrany materiał dowodowy wskazuje na możliwy udział większej liczby osób w zdarzeniu. Na razie wiadomo jedno. okoliczności śmierci mężczyzny są wstrząsające, a wszystko wskazuje na to, że doszło do brutalnego przestępstwa. Ostateczne odpowiedzi przyniosą wyniki sekcji zwłok oraz dalsze ustalenia prokuratury.

POSZUKIWANY
ZAGINIONY
CIECHANÓW
WŁADYSŁAWOWO