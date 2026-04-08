Franciszek miał wrócić do domu. Zginął na skrzyżowaniu, którego boją się wszyscy. Wcześniej zginęła tu znana medalistka

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-04-08 12:33

Franciszek W. (†69 l.) jechał od mechanika. To miał być zwykły dzień, zwykły powrót. Zamiast tego rozegrał się dramat, który kolejny raz wstrząsnął mieszkańcami okolic Olsztyna. Feralne skrzyżowanie Barczewko–Różnowo znów zebrało śmiertelne żniwo.

Miał wrócić do domu. Zginął na skrzyżowaniu, którego boją się wszyscy
Miał wrócić do domu. Zginął na skrzyżowaniu, którego boją się wszyscy Miał wrócić do domu. Zginął na skrzyżowaniu, którego boją się wszyscy Miał wrócić do domu. Zginął na skrzyżowaniu, którego boją się wszyscy Miał wrócić do domu. Zginął na skrzyżowaniu, którego boją się wszyscy
  • 69-letni Franciszek W. zginął w wypadku na feralnym skrzyżowaniu pod Olsztynem, wracając od mechanika.
  • Na tym samym skrzyżowaniu wcześniej.
  • Dowiedz się, dlaczego mieszkańcy obawiają się tego miejsca i czy w końcu dojdzie do zmian.

Tragiczny wypadek pod Olsztynem

30 marca około godziny 15.30. Honda, którą kierował 69-latek, zderzyła się z audi jadącym z lewej strony. Uderzenie było tak silne, że samochód pana Franciszka został dosłownie zmiażdżony. Na miejsce natychmiast ruszyły służby. Strażacy cięli blachę, ratownicy walczyli o poszkodowanych, a nad wszystkim unosił się ten sam lęk, który mieszkańcy tego miejsca znają aż za dobrze.

Kierowca nie przeżył 

Obaj kierowcy trafili do szpitala. Niestety, pana Franciszka nie udało się uratować. Lekarze walczyli o jego życie, ale przegrali. Dla rodziny oznacza to pustkę, której nic już nie wypełni. Święta, wspólny stół, codzienność - wszystko nagle przestało być takie jak wcześniej. 

To jest skrzyżowanie grozy!

Według policji 69-letni kierowca Hondy nie zatrzymał się przy znaku STOP, co doprowadziło do wypadku. Jednak ludzie mieszkający w pobliżu nie mają wątpliwości. To skrzyżowanie od lat budzi strach. Jest w lesie, na zakręcie, na wzniesieniu. Widoczność jest ograniczona, a chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. Nawet po przebudowie i ustawieniu znaku nie zrobiło się bezpiecznie.

- Tu co rusz coś się dzieje. Człowiek jedzie i nigdy nie wie, czy ktoś nagle nie wyjedzie - mówią mieszkańcy.

Miał wrócić do domu. Zginął na skrzyżowaniu, którego boją się wszyscy
Wcześniej zginęła tu znana medalistka

To miejsce ma już swoją tragiczną historię. W sierpniu 2024 roku zginęła tu Justyna Burska, utalentowana pływaczka, medalistka mistrzostw Polski, była reprezentantka kraju. Miała tylko 29 lat. Jej śmierć poruszyła Polskę. Teraz na tej samej drodze życie stracił kolejny człowiek.

Po ostatnim wypadku znów mają być oględziny, wizja lokalna i rozmowy o zmianach. Ale dla mieszkańców rozmowy nie wystarczą, najważniejsze jest co innego: by nie trzeba było opłakiwać następnej ofiary. Bo na tym skrzyżowaniu człowiek wyjeżdża z domu i nie ma pewności, czy jeszcze do niego wróci. Franciszek W. nie wrócił.

Dramat w Ełku. Tragicznie zakończone poszukiwania 15-letniego Oskara. Prokuratura wszczyna śledztwo
