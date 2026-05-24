Pożar wybuchł nad ranem. Na miejscu pracowali strażacy, pięć osób trafiło do szpitala

Pożar domu w Sochaczewie

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia przy ulicy Głogowej w Sochaczewie wpłynęło do straży pożarnej w niedzielę chwilę po godzinie 4:00. Płomienie objęły poddasze budynku jednorodzinnego.

Do walki z żywiołem skierowano 27 strażaków i sześć wozów z lokalnych jednostek OSP oraz PSP.

"Pożar ugaszono trzema strumieniami wody. Ukryte zarzewia ognia lokalizowano przy użyciu drona z kamerą termowizyjną, co znacznie przyspieszyło akcję" - poinformowali w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Zanim na miejsce dotarły służby, siedmioro lokatorów zdołało ewakuować się z płonącego obiektu. Ostatecznie pięć osób przetransportowano jednak do szpitala z powodu objawów wskazujących na zatrucie gazami pożarowymi.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru

5