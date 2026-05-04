Rozpoczął się remont Mostu Gdańskiego. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Remont Mostu Gdańskiego w Warszawie

W poniedziałek, 4 maja rozpoczął się remont warszawskiego Mostu Gdańskiego. Drogowcy zajmą się przede wszystkim odnowieniem gzymsów oraz balustrad znajdujących się na przeprawie.

"To elementy przeprawy, które jak każda jego część wymagają stałej opieki" - zwraca uwagę Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i dodaje: "Zakres prac wskazała nam ekspertyza specjalistów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, niezbędne były też konsultacje z konserwatorem zabytków".

Ekipy zajmą się głównie ochroną balustrad przed rdzewieniem, zachowując przy tym ich dotychczasową kolorystykę.

Prace na Moście Gdańskim potrwają do końca wakacji

Modernizacja obejmie dwa poziomy konstrukcji: górną drogę dla samochodów oraz dolny poziom z torami tramwajowymi, chodnikiem i ścieżką rowerową.

Prace ruszyły w poniedziałek 4 maja o 7:00, kiedy to wyłączono z ruchu kilkudziesięciometrowy odcinek prawego pasa w kierunku Dworca Gdańskiego. W kolejnych tygodniach ekipy przesuną się w stronę centrum miasta, a ten etap prac powinien zakończyć się na początku letnich wakacji.

Równolegle roboty toczyć się będą na poziomie przeznaczonym dla tramwajów. Chodnik pod modernizowaną górną częścią przeprawy zostanie zablokowany, zmuszając pieszych do korzystania z trasy po przeciwnej stronie szyn. Drogowcy rozłożyli cały projekt na dwa etapy, które zakończą się z końcem sierpnia.

"Najpierw, mniej więcej do początku wakacji wykonawca zajmie się balustradą południową, a w wakacje przeniesie się z pracami na drugą stronę" - zapowiada Jakub Dybalski.

Historia Mostu Gdańskiego

Most Gdański stanowi ważne połączenie między granicą Żoliborza i Śródmieścia a Pragą-Północ na prawym brzegu Wisły. Zbudowany w latach 50. ubiegłego wieku obiekt znany jest między innymi z popularnego neonu "Miło cię widzieć".

