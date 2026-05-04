Ponad 100 razy złamał prawo! Wcześniej był już karany. Nie pomogło

Alicja Franczuk
2026-05-04 11:09

Co za gagatek! Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu zatrzymali 38-latka, który ponad 100 razy złamał prawo! Mężczyzna przez 3 i pół miesiąca 39 razy ukradł paliwo na stacjach benzynowych, a w 25 przypadkach posłużył się tablicami rejestracyjnymi z innych pojazdów. Co więcej, 40 razy kierował samochodem pomimo braku uprawnień. A to wszystko w warunkach recydywy.

Warszawa Praga-Południe. Recydywista w rękach policji

Ten recydywista był policjantom bardzo dobrze znany. Wcześniej był już karany za kradzieże i posiadanie narkotyków. Jak widać, kary nie podziałały, a 35-latek dopuścił się kolejnych przestępstw. - Tym razem chodziło o kradzieże paliw, posługiwanie się tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do danego pojazdu oraz wykroczenia kierowania samochodem bez uprawnień. Rzecz dotyczyła kilkudziesięciu czynów dokonanych między końcem grudnia a początkiem kwietnia - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy.

Podczas zaplanowanej akcji funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w jednej z grochowskich bram. - Dwóch, po wykonaniu niezbędnych czynności, zostało zwolnionych, a 35-latek trafił do policyjnej celi. W chwili interwencji miał przy sobie narkotyki. Policjanci zabezpieczyli działkę marihuany - poinformowała podinsp. Węgrzyniak.

Złamał prawo ponad 100 razy!

Mundurowi zgromadzili obszerny materia dowodowy, który stał się podstawą do przedstawienia 35-latkowi zarzutów. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe mężczyzna usłyszał zarzuty 14 kradzieży paliw, następnie, 25 kradzieży, których dopuścił się przy użyciu tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do danego pojazdu oraz posiadania narkotyków. Co więcej, niezależnie od tych przestępstw odpowie też za 40 wykroczeń polegających na kierowaniu samochodem bez uprawnień.

Warto zaznaczyć, że 35-latek tych wszystkich przestępstw dokonał w warunkach recydywy. Oznacza to, że musi liczyć się ze zdecydowanie wyższą karą, niż gdyby to były jego pierwsze w życiu przewinienia.

35-latek w areszcie

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu zatrzymanego 35-latka. Sąd wniosek ten rozpatrzył pozytywnie i mężczyzna na trzy miesiące trafił do aresztu.

