Motocyklistka zginęła po zderzeniu z łosiem. Dramat na drodze pod Płockiem

40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem na drodze krajowej nr 62 pod Płockiem.

Zwierzę nagle wbiegło na jezdnię, powodując poważny wypadek i kilkugodzinną blokadę drogi.

Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń; łoś przeżył i uciekł do lasu.

Motocyklistka zderzyła się z łosiem

W niedzielę wieczorem (3 maja) w miejscowości Białobrzegi pod Płockiem, 40-letnia kobieta kierująca motocyklem zderzyła się z łosiem, który pojawił się na jezdni. Informację o zdarzeniu przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku.

Zwierzę prawdopodobnie wbiegło wprost pod nadjeżdżający motocykl. Siła uderzenia była ogromna. Kobieta odniosła poważne obrażenia i w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczały teren i udzielały pomocy poszkodowanej.

W wyniku wypadku droga krajowa nr 62 została całkowicie zablokowana. Policja informowała o poważnych utrudnieniach, które trwały do późnych godzin nocnych. Kierowcy musieli liczyć się z objazdami. Funkcjonariusze prowadzili działania mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności zdarzenia.

Pościg za łosiem.

Kobieta zmarła w szpitalu

Niestety, w poniedziałek przekazano tragiczne informacje. Jak poinformowała podkomisarz Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, 40-letnia motocyklistka zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Jej życia nie udało się uratować mimo wysiłków lekarzy.

Łoś, który uczestniczył w zdarzeniu, przeżył wypadek i uciekł do pobliskiego lasu. To częsta sytuacja w przypadku takich kolizji. Dzikie zwierzęta, nawet po silnym uderzeniu, potrafią oddalić się z miejsca zdarzenia.

Zachowaj szczególną ostrożność

Zderzenia z dzikimi zwierzętami należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych sytuacji na drogach, szczególnie dla motocyklistów. W przeciwieństwie do kierowców samochodów, osoby poruszające się jednośladami są znacznie mniej chronione, co sprawia, że skutki takich wypadków bywają tragiczne.

Eksperci podkreślają, że łosie i inne duże zwierzęta mogą pojawić się na drodze nagle, zwłaszcza w rejonach leśnych, na obrzeżach miast czy w pobliżu pól. Do takich zdarzeń często dochodzi o zmierzchu lub w nocy, kiedy widoczność jest ograniczona, a zwierzęta są najbardziej aktywne.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach przebiegających przez tereny niezabudowane. Warto zwracać uwagę na znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną i dostosowywać prędkość do warunków na drodze. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.