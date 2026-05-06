25-latek nagrywał koleżankę w toalecie. Ukrył telefon w sprytny sposób

Zboczeniec z Woli nagrywał koleżankę w toalecie

Szokujący proceder miał miejsce w jednej z kawiarni na warszawskiej Woli. 25-letni pracownik, nagrywał potajemnie swoją koleżankę w toalecie. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z ofiar odkryła telefon komórkowy mężczyzny. Policja zatrzymała sprawcę, który usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.

-Po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci z warszawskiej Woli pojechali na miejsce, gdzie ustalili okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli należące do 25-latka telefony komórkowe. Jak ustalili policjanci, proceder trwał od dłuższego czasu, mężczyzna systematycznie i podstępnie utrwalał wizerunek nagich kobiet, telefony chował do saszetki w taki sposób, aby obiektyw kamery był skierowany na toaletę dla pracowników - mówi nadkom. Marta Sulowska z warszawskiej policji.

Grozi mu surowy wyrok

25-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzut naruszenia intymności seksualnej, za co polskie prawo przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. – W tej sprawie policjanci przez cały czas gromadzą materiał dowodowy – podkreśla rzeczniczka.

Decyzją prokuratora podejrzany został objęty dozorem policyjnym i ma zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Ukryta kamera na komendzie. Policjant podglądał inne osoby:

10